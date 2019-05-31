商務部就中國建立“不可靠實體清單”制度答問

中評社北京5月31日電／商務部新聞發言人31日就中國將建立“不可靠實體清單”制度答記者問。



問：中國政府出台“不可靠實體清單”制度，出於什麼考慮？



答：當前，世界經濟發展不確定、不穩定因素增多，單邊主義、貿易保護主義抬頭，多邊貿易體制面臨嚴峻挑戰，正常的國際經貿活動受到負面干擾。一些外國實體出於非商業目的，違背正常的市場規則和契約精神，對中國企業採取封鎖、斷供和其他歧視性措施，損害中國企業的正當權益，危害中國國家安全和利益，也給全球產業鏈、供應鏈安全帶來威脅，對全球經濟造成負面衝擊，對相關企業和消費者的利益造成損害。



為維護國際經貿規則和多邊貿易體制，反對單邊主義和貿易保護主義，維護中國國家安全、社會公共利益和企業合法權益，中國政府決定建立“不可靠實體清單”制度。



問：中國建立“不可靠實體清單”制度依據是什麼？



答：依據中華人民共和國《對外貿易法》《反壟斷法》《國家安全法》等有關法律法規，中國政府決定建立“不可靠實體清單”制度，將那些基於非商業目的對中國實體實施封鎖、斷供或其他歧視性措施，對中國企業或相關產業造成實質損害，對中國國家安全構成威脅或潛在威脅的外國法人、其他組織或個人列入其中。



問：中國會對列入該清單的組織或個人採取什麼措施？



答：對於列入“不可靠實體清單”的外國法人、其他組織或個人，將採取必要的措施。具體措施將於近期公佈。