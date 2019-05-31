外交部：讚賞馬來西亞總理關於文明對話觀點

中評社北京5月31日電／據報道，馬來西亞總理馬哈蒂爾近日出席第25屆“亞洲的未來”國際交流會議期間表示，我們應摒棄意識形態差異，和各國建立友好關係、尋求合作。現在的中國越來越開放，東西方文化和政治體制應相互借鑒和促進。外交部發言人耿爽31日在例行記者會上對這一觀點表示高度肯定與讚賞。



“我們也奉勸那些鼓吹所謂‘文明優越論’和‘文明衝突論’的人，多聽一聽這位90多歲高齡的資深政治家的忠告。”耿爽說。



耿爽說，當前單邊主義和保護主義持續蔓延，國際秩序和多邊貿易體制遭受嚴重衝擊，在此情況下，各國摒棄意識形態偏見、加強交流合作、攜手應對挑戰顯得尤為重要。



耿爽表示，不久前在北京舉行的亞洲文明對話大會期間，與會的各國都強調，不同國家、民族和文明間應堅持相互尊重、平等相待、開放包容、互學互鑒。中方願與包括馬來西亞在內的世界各國一道，秉持上述精神，堅定捍衛多邊主義，維護當前國際秩序，為促進世界和平與發展肩負起我們應有的責任與擔當。



耿爽同時表示，馬來西亞是中國的友好近鄰和重要合作夥伴，中方一貫高度重視中馬關係。中方願以兩國建交45週年為契機，同馬方繼續增進互信、深化合作，為中馬全面戰略夥伴關係注入新內涵，為地區和世界的和平與發展注入更多正能量。