中評香會：國防部談中美防長會談 氣氛積極

中國國防部新聞發言人吳謙大校在新加坡香格里拉對話會現場介紹了國務委員兼國防部長魏鳳和上將與美國代理國防部長沙納漢舉行會談的情況。（中評社 郭至君攝） 中評社新加坡6月1日電（記者 郭至君 徐夢溪）5月31日，中國國防部新聞發言人吳謙大校在新加坡香格里拉對話會現場介紹了國務委員兼國防部長魏鳳和上將與美國代理國防部長沙納漢舉行會談的情況。吳謙說，這是魏部長與沙納漢代理防長的首次會談。會談的氣氛是積極的、建設性的，雙方就中美兩國、兩軍關係、朝鮮半島等共同關心的問題坦誠、友好地交換了意見，達成了一些共識。雙方都認為，保持一個穩定的中美兩軍關係非常重要，兩軍應落實兩國元首的共識，深化交流合作，管控分歧、風險，努力將兩軍關係打造成兩國關係的穩定器。



吳謙說，魏部長特別強調了台灣問題，他指出，近來美方在涉台問題上有一系列消極的言行，中方是堅決反對，在維護國家主權和領土主權的問題上，美方不應低估中國軍隊的決心、意志和能力。吳謙也說，在半島問題上，雙方都同意，推動朝鮮半島無核化，維護地區的和平穩定。



吳謙說，總體看，這次會談的時間不長，但結果雙方都是滿意的。雙方均表示了進一步開展溝通交流的意願，關於中美兩軍下一步的交流合作的計劃，雙方將通過軍事外交渠道，保持溝通和協調。



據介紹，此次中美最高級別防務官員在香格里拉對話會上進行雙邊會談的時間比預期長一些，雙方談得比較積極、有建設性。雙方在會談結束後還交換了禮品。據路透社報道，美國國防部也在會談後發表聲明稱，沙納漢表示，此次會見“有建設性且富有成效”，二人討論了建設兩軍關係的方式，這一關係能夠減少兩國的誤解和誤判的風險。

