中評關注：中美關係熱度高 國防部如何回應

吳謙回答十餘個中美關係的提問（中評社 張爽攝） 中評社北京6月1日電（記者 張爽）國防部30日舉行例行記者會，因中美貿易戰前景不明朗，中美關係成發布會上最熱話題，發言人吳謙共回答23個問題，其中與中美關係相關的問題多達12個，涉及中美貿易戰、中美兩軍關係、中美俄三邊軍控談判、美國打“台灣牌”、美國議員關於中方人員簽證提案、中美南海問題、美國向日本軍售等議題。記者們數度提問，希望能夠捕捉中美關係發展方向的信號。



“中美兩軍關係總體保持穩定局面”



記者會伊始，中美兩國記者連續拋出四個與中美關係相關的問題，吳謙對中美兩軍關係問題多次作出正面表述，釋放積極信號：當前，中美兩軍關係總體保持穩定局面。雙方保持著正常的溝通和交流。我們希望美方與中方相向而行，在互惠互利基礎上拓展合作，在相互尊重基礎上管控分歧，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，努力使兩軍關係成為兩國關係的穩定器。



至於美方對中美兩軍關係的消極做法，如美國會議員拋出《中國人民解放軍簽證安全法案》的提案，稱應停止向受雇於中國軍方或受其資助的人員頒發學生類或交流訪問學者類簽證，並建議其他國家採取類似舉措，吳謙則給出了“毫不客氣”的回應：中方對此表示嚴重關切和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。美一些國會議員毫無根據地抹黑中方人員赴美動機，不擇手段地給兩國人文交流製造障礙，其性質十分惡劣。我們敦促美方停止錯誤做法，以免給兩國兩軍關係造成進一步損害。



吳謙在發布會上還釋放了國務委員兼國防部長魏鳳和與美國代理國防部長沙納漢可能將在香格里拉對話會上見面的信號，他說，“雙方正在積極協調溝通，我們將適時發布信息。”



“萬水千山只等閑”



吳謙在回應兩軍關係時兩次引用了毛澤東的詩句“萬水千山只等閑”。吳謙在第二次提及這句詩時，對提問的外國記者說，“我想你應該能夠理解這兩句詩的含義。如果一時不理解，也沒關係，回去想一想，我相信你會理解的。”這句詩出自《七律·長征》，寫於1935年10月，當時毛澤東率領中央紅軍進行的長達一年的長征即將結束，回顧長征一年來所戰勝的無數艱難險阻，毛澤東滿懷喜悅的戰鬥豪情，寫下了“紅軍不怕遠征難，萬水千山只等閑”的名句，讚揚紅軍勇敢頑強的革命精神。



吳謙用這句詩向記者說明，不怕艱難險阻是解放軍的優良傳統。現在的解放軍仍與建軍之初一樣，有能力克服一切困難。

