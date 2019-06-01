李顯龍：須適應中國扮演更重要角色

新加坡總理在2019年香格里拉對話會上發表開幕演講（中評社 郭至君攝） 中評社新加坡6月1日電（記者 郭至君 徐夢溪）新加坡總理李顯龍31日晚出席第十八屆香格里拉對話會做開幕主題演講。李顯龍表示，世界必須調整以適應中國扮演更重要的角色，接受中國將繼續發展的事實，阻止這種情況的發生是不可能的，更非明智之舉。



李顯龍表示，中美之間的緊張局勢正在加劇，但中美對抗並非不可避免。中美之間沒有不可調和的意識形態分歧，中國已經從現有多邊機構的框架中受益。



李顯龍指出，即使中美這兩個大國之間沒有發生嚴重的衝突，持續的緊張和不確定性也將對全球帶來巨大破壞。在許多重要的課題，如朝鮮局勢、核不擴散、氣候變化等議題上，如果沒有中美兩國和其他國家的充分參與，是無法解決的。從經濟角度來看，損失將不僅僅是世界GDP總值的一兩個百分點，而是損失給全球化市場和生產鏈帶來的巨大利益，以及失去知識分享和突破，無法使得所有國家能更快地共同進步。



李顯龍強調，兩個大國爭奪權力和影響力是很自然的，但競爭不應不可避免地導致衝突。我們希望美國和中國找到一條建設性的前進道路，當然有競爭，但同時在共同利益和全球重要性的重大問題上也有合作。世界其他地區也必須調整以適應中國扮演更重要的角色，接受中國將繼續發展的事實，阻止這種情況的發生是不可能的，更非明智之舉。



對此，李顯龍建議，無論這項任務多麼艱巨，美國都有必要建立一種新的認識，將中國的願望融入現行的規則和規範體系中。必須在許多領域制定新的國際規則，包括貿易和知識產權、網絡安全和社交媒體。

