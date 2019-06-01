中評現場：府前凱道靜待韓2020首場造勢

韓國瑜1日將舉行“決戰2020‧贏回台灣”造勢大會。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月1日電（記者 洪德諭）被視為中國國民黨高雄市長韓國瑜爭取2020大選黨內提名人氣重要指標的活動“決戰2020‧贏回台灣”造勢大會，將於6月1日下午登場。活動前一晚中評社走訪活動所在地凱達格蘭大道，現場已有改道指示牌，並有許多“車輛改道”的路障放在行人通道，為1日造勢活動做好萬全準備。



根據主辦單位暫定版行程，1日早上11點工作人員就會開始準備，在下午3點活動開始前，則有街頭藝人的表演與呼口號的練習，下午3點活動開始後，主辦方預計先有戰鼓表演暖場，接著將有“立委”、市議員、企業界、社團代表輪流上台致詞。下午5點韓國瑜將會由150位的旗手開道陪同進場，韓國瑜預計將未發表30分鐘的演說，整個活動預計在晚上6點結束。



由於這場活動，是韓國瑜表態若5人小組來徵詢初選意願，答案是“Yes，I do”後的首場大型造勢，有多少支持者參與將會視為是否有機會代表國民黨角逐2020的重要指標，活動預計將會號召10萬人參與。



針對這場活動，中評社在造勢大會的前一晚前往活動所在地凱達格蘭大道，周邊的道路已掛上改道提醒牌，提醒用路人5月31日晚上11點到2日凌晨3點，凱達格蘭大道將會進行交通管制。為面對1日可能龐大的人潮，警方也做好萬全準備，除了已用鐵柵將人行道隔出確保1日動線順暢外，也在人行道上放置“車輛改道”的路障，藉此能在最短的時間完成交通管制。

