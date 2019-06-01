中評關注：解放軍中將為何點贊李顯龍？

何雷在開幕現場向李顯龍首個提問（中評社 徐夢溪攝） 中評社新加坡6月1日電（記者 徐夢溪 郭至君）解放軍軍事科學院原副院長何雷中將31日晚在新加坡表示，李顯龍總理的主旨演講是積極的、正面的、比較公正的、平和的，很多觀點要進行點贊。



他同時強調，不必要對中國軍力發展產生憂慮，中國軍力的發展是世界和平力量的增長。



何雷31日晚出席媒體吹風會，做出上述表述。何雷是香格里拉對話會的“熟臉”。之前，他分別於2017和2018年擔任中國代表團團長率團參加香會，多次代表中方講話，今年，他再次隨團參會。



吹風會前，新加坡總理李顯龍在第十八屆香格里拉對話會上做開幕主題演講，強調穩定和建設性的中美關係對地區安全的重要性。李顯龍在講話中說，中美之間的緊張局勢正在加劇，但中美對抗並非不可避免，世界其他地區也必須調整，接受中國將繼續發展的事實，阻止這種情況的發生是不可能的，非明智之舉。



何雷認為李顯龍的演講總體上是“積極的、正面的、比較公正的、平和的”，“這個報告很多觀點要進行點贊”。其中，有三個重點讓他印象深刻：



其一，李顯龍首先回顧新加坡發展歷史，指出近百年來，大國關係對東南亞地區的穩定和發展有重要影響。



其二，李顯龍講到，改革開放以來，中國快速發展，解決了十幾億人貧窮落後和吃飯穿衣的問題；中國的發展同時也對東南亞的發展做出了很大的貢獻；中國的發展需要進一步開放和包容；他對中國軍力發展表示擔憂，認為中國軍力不要過快發展，否則容易引起其他國家憂慮；中國在南海問題上要遵守規則，不要訴諸武力，通過和平的手段和方式解決；中國有發展潛力、發展的需要和權利，但要在合適的國際組織框架內發展。



其三，李顯龍講到，美國是守成大國，但是現在遇到困難，美國在國防和軍事戰略中把中國當做戰略對手，也非常擔憂中國在高科技方面超過美國，而且美國兩黨對中國發展的憂慮和遏制意見基本是一致的；他講到美國目前對中國採取的手段類似於二戰和冷戰時期，但中國是開放和包容的；他希望中美關係要從維護世界和地區和平大局出發，只能前進，不能後退，中國還要正視美國的大國地位。



同時，何雷針對李顯龍演講中有關中國軍力的部分做出回應，認為李顯龍總理對中國軍力發展提出了一些憂慮，這是不必要的，因為中國奉行獨立自主的和平外交政策，堅定不移走和平發展道路，中國的國防戰略是防禦性的國防政策，軍事戰略是積極防禦的。



何雷強調，中國無論如何發展，都不會對別國構成威脅，我們不稱霸不擴張，不會與任何國家進行軍備競賽。中國軍力的發展是世界和平力量的增長，只要真正理解中國的外交政策和國防政策，就不會對中國軍力的發展產生憂慮。



李顯龍演講後的提問環節中，何雷第一個提問，並一連提出兩個問題。當晚的吹風會上，何雷也對李顯龍的回應給予評價。



何雷問，曾聽過新加坡小國大思路，通過剛剛總理的演講，證明這句話名副其實。剛才總理在演講會中講到，最近美兩國存在一定的問題和矛盾和爭端。中美當前如何能從維護地區和世界和平的大局出發，從和平發展的大趨勢出發，妥善解決當前存在的矛盾問題和爭端？前不久，我多次聽到李總理講到，在當前大國關係存在矛盾和問題時，主張小國不選邊站隊，在當前局勢下，小國如何做到積極作為，避免選邊站隊？



“李顯龍總理給了比較滿意的回答。”何雷注意到，李顯龍在回答中提到，大國之間首先需要建立高層交流和建立互信，避免戰略誤判，同時還要解決具體問題；小國要堅持多邊主義，建立新的對話機制，但是根本的是要大國之間解決問題。



最後，何雷指出，他感到最近中國和新加坡的關係在不斷改善，特別是今年李顯龍參加了第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇；新加坡總統哈莉瑪赴北京參加亞洲文明對話大會，並與習近平主席舉行會見；防長黃永宏於去年參加了香山論壇。這些都為李顯龍總理今天的演講奠定基礎。李顯龍總理的演講能夠做到積極、正面、比較公正、平和，最根本的是因為習近平主席的外交戰略、外交思想和外交實踐，贏得了良好的外部環境。

