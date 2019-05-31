兩岸政治協議須公投　國民黨：加速台被邊緣化

中評社台北5月31日電／“立法院”今天通過修法，兩岸簽署政治協議應經“國會”“雙審議”及公投，國民黨認為，新法不符比例原則，以後兩岸簽署任何協議恐比“修憲”還難，“兩岸關係條例”將變成“兩岸‘斷絕’關係條例”。



“立法院”會三讀通過“兩岸人民關係條例增訂第5條之3條文修正案”，明定兩岸協商簽署政治協議，應經“國會”“雙審議”，並舉辦全國性公民投票通過後，才能簽署、換文，由“總統”公布生效。



中國國民黨發布新聞稿表示，民進黨將兩岸人民關係條例，進行不合乎比例原則的修改，已成為實質上的“兩岸斷絕關係條例”。



國民黨指出，由於政治協議的範圍廣泛且無法明確定義，新法將會造成兩岸簽署任何協議，恐比“修憲”還困難，未來兩岸經貿文化及各層面的交流互動及產業投資、跨域工作權益等，都會造成嚴重影響，蔡政府應回歸“兩岸協議監督條例”的修法，而非選前說一套、選後打假球。



國民黨表示，蔡政府目前仍享有ECFA協議的早收清單優惠，如果蔡政府認為兩岸協議是洪水猛獸，為何仍蕭規曹隨，而不趕緊除之而後快。



國民黨指出，為掩飾執政不力，蔡政府透過製造兩岸對立，再轉換為選舉動力，此類“鎖國”之舉將加速台灣被邊緣化，也讓兩岸和平互動的機會更渺茫，請蔡政府回歸正軌，別讓台灣走上絕路。