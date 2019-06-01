協調賴過程大公開　上周六從早餐談到宵夜

卓榮泰（中）、羅文嘉（左）在中執會後與媒體還原兩次中執會過程。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月1日電（記者 黃筱筠）民進黨中執會5月29日終於敲定2020初選辦法，夾在蔡英文與賴清德中間的黨中央，在這段時間遭到雙方陣營批評，十分為難。初選辦法終於出爐後，民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、副秘書長郭昆文5月31日與媒體茶敘，對於其中“心路歷程”，緩緩跟媒體透露。講到激動的地方，羅有點動氣，還是一旁的卓主席，趕緊制止羅再說下去。羅最後說，“我只是想替主席出口氣！”



這段時間居中在蔡、賴兩陣營，卓榮泰以及羅文嘉幾乎輪流被雙方批判。卓榮泰透露，29日（周三）中執會前的週六，他、羅文嘉以及黨團總召柯建銘三人與賴清德幾乎從早餐吃到宵夜，就是一直在協調賴。



羅文嘉也說，我們就是一起討論有基本信任，碰到困境繼續討論，我們扮演中間角色，我們就是整合歧異的角色，主席做得非常多，“我做這件事情人煙稀少”，週六還被主席叫出門工作，“我很想問，我為什麼要做這件事情？”，為了協調，跟賴清德等人從早餐吃到宵夜，就是為了明年大選要贏。



他也說，這段時間黨中央不流行放話文化，但是不能因為我們這樣，其他人就用各種不在場、不具名的方式，把所有責任推給黨中央。



對於先前“正國會”的基隆市長林右昌及蔡英文陣營發言人阮昭雄都曾批評卓榮泰，卓也特別點名這兩位，形容這兩位是“不在場的發言”，兩個人資訊不足才有這樣的批評。



卓榮泰說，對於兩次中執會過程，他有一點感慨。他在協調後，卻被拿出來做一些“不正當”的引喻，讓對黨中央的信任度降低，現在好像有一種模式是“不在場的發言”。



卓榮泰特別指出林右昌與阮昭雄為例說，並數度強調，他沒有惡意或不滿。



他說，阮昭雄在22日中執會後對外說，“我們沒收了中執會”，但那是會中休息及協商後，蔡陣營代表林錫耀說要隔一週再開中執會，如果知道這個內容，就不會說是“沒收中執會”。阮昭雄並沒有在協商的現場，卻用“不在場的發言”說出了一些不正確的事情，大家也知道他們兩人的關係（卓榮泰與阮昭雄都出身謝系），他不覺得阮有什麼錯，只是阮得到的資訊不完整。



卓榮泰也說，29日的中執會，林右昌也要卓向中執會、以及初選兩位當事人道歉。事實上，從整個時間設計討論，林右昌都不在場，也不在這個規劃小組裡面。因為林資訊不足，所以才指3月6日規劃時程時，是黨中央誤判。



卓榮泰說，一開是規劃是是5月15日是“總統”初選提名；6月19日是“立委”提名時間。這個時間絕對沒有什麼太倉促、誤判情形。但是5月15日的日期提出後，初選規劃小組說太慢了，要讓“立委”趕快上場，不要把“立委”拖到6月。因此，才把“總統”提名公告時程往前到4月17日。



他抱怨說，現在反過來說，訂定4月17日是草率、便宜行事、誤判，這個對黨中央工作人員是不公平的。“不在場的發言實在不好，我希望以後不要再遇到這個事情”。



羅文嘉也說，他在中執會曾說，有中執委說當初初選是為一個人而設計，“這難道是承認我們打假球嗎？”初選制度公告，歡迎大家來登記，怎麼會是為一個人而設計？不能為了事後要更改規則，就去質疑前面的規定，不能這樣論述。



羅文嘉表示，賴清德始終堅持沒有接受這樣方案，但賴也說不想讓主席主持會議為難，所以同意讓賴的代表在會中表達反對意見；主席仍然在不表決、不離開主席位置下通過這個案子。這是當天通過的結論，幾位代表都在。



對於賴清德受訪曾暗示，如果中執會在沒有共識下表決，卓不僅不會主持且可能會辭職，卓榮泰僅說，“上禮拜三若表決，我應該不會主持這樣的會議”，“如果表決的結果，我還執行的下去，當然我們一起努力下去”。“但如果我對那個表決沒辦法執行，那我有另外的打算”。



至於賴清德在5月22日中執會時，有沒有如部分媒體報道說“有情緒問題”，卓榮泰則笑說，“情緒大家都很壓抑”。



羅文嘉也提及29日中執會狀況，他說，“我們都沒有對外講，但不希望中執會表決開惡例”，如果沒共識，就要表決，主席說不會主持這樣會議。當天因手機納入是有共識，主席最後答應主持會議，但希望不要表決，但會讓反對意見呈現出來。29日那天中執會，當時中執委王定宇原本提及要直播，主席決定前，“我就說直播吧”，但主席應該是想說既然都有共識，只要將不同意見列入，那很快就會有結論，應該很順利，就不要直播，畢竟直播不是中執會慣例，但是一開始之後，也不是像我們想的這樣，林右昌立刻又說話了。

