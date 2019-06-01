賴九合一後曾有意選黨主席？卓榮泰否認

卓榮泰說賴清德在去年敗選後，沒有提及要選黨主席。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月1日電（記者 黃筱筠）對於有媒體報道，前“行政院長”賴清德在去年11月24日九合一選舉後，曾有意參選黨主席，不滿當時擔任“政院”秘書長的卓榮泰率先登記參選。卓榮泰5月31日與媒體茶敘時說，自己答應參選黨主席時，有主動向賴提及，賴聽到後說，“很好，加油”。



根據媒體報道，去年底民進黨九合一敗選之後，蔡英文承擔敗選請辭下台，民進黨主席改選，有支持者認為賴清德已經請辭“行政院長”，希望他去選黨主席，但蔡英文不願意，才會讓卓榮泰參選。卓表示，他曾跟賴討論過，“賴說他沒有任何心理準備要參選黨主席”，賴沒有意願要選黨主席，“也沒有對我選黨主席有任何不悅”。



報道也提到，黨也曾安排賴清德當不分區“立委”，以勸退他拚大選。卓榮泰說，除了針對高雄、屏東因為選區席次減少，要做一些安排外，現在完全沒有討論不分區。也不可能叫一個參選“總統”的人來說:“你去選“立委”。



卓榮泰說，是有人有這樣提起，但並沒有被大家一起討論。



一旁的秘書長羅文嘉則透露，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘曾提起過，是不是其中一位來帶領、衝刺“國會”，而且是不分區的安全名單之外，但這也只是柯總召一個想法。卓又說，“這是聊天的時候聊過，但是沒有跟當事人講過”。



對於5月28日蔡、賴在陽明山會晤，媒體詢問到底是誰幫他們牽線，卓榮泰笑說，“我也不知道，他們也都不講，大概以後還要用到吧”。

