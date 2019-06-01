中評關注：凱道出發　韓起手式如馬當年

韓國瑜2020起手式頗有馬英九“2008中和出發”的影子，因為馬當年的起手式就是韓想出來的。（中評社） 中評社高雄6月1日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜今日下午將受邀出席府前凱達格蘭大道的“決戰2020、贏回台灣”挺韓造勢大會。這場活動的主辦單位神秘，更來得突然。根據了解，這場活動背後有不少力量是來自於當年跟韓國瑜在議會及“立法院”打拼的老戰友們鼎力相助，也包含了北台會及公道問政會等好友，另外再加上韓國瑜過去在台北的一些地緣關係，這場活動看似突如其來，但實際上早有醞釀，既然要拱韓，就不會打沒把握的仗。



回顧2007年國民黨馬英九身陷特別費風波，在其聲勢最低迷時，當時中和市副市長韓國瑜想出“2008 中和出發”口號，號召北中南十萬人連署相挺，這份熱情讓馬英九看到希望，隨後辭去黨主席投入2008大選。



如今，韓國瑜不再幫人抬轎，而是喊出“台灣安全、人民有錢”口號，6月1日選在府前凱道這個極具政治符號的地點當作2020起手式，自然有幾分當年的影子，只是這一次從“2008 中和出發”改為“2020 凱道出發”。主角從當年的馬英九換成了韓國瑜。



韓國瑜重回政壇之路走的辛苦，一路走來飽受攻擊、抹黑，不少指控甚至連理性選民都大感訝異，包括韓國瑜女兒韓冰非韓妻李佳芬所生云云。近日美麗島電子報董事長吳子嘉更加碼爆料韓國瑜跟一位“新莊王小姐”有婚外情，且有一名10來歲的“私生女”。回顧馬英九從政路，也同樣是在這些暗黑力量擠壓中向前行，韓與馬在這點也有幾分相似。



針對這項指控，韓國瑜決定打破“愛與包容”的原則，5月31日結束高雄市議會備詢後便轉往台北地檢署按鈴控告吳子嘉。吳在挺韓造勢大會前兩天爆料，卻讓韓有這一天的緩衝並按鈴控告，訴諸司法以釐清真相。媒體追問下，吳子嘉僅說他無證據但有依據，卻被不少網友消遣吳子嘉此舉根本是在幫韓國瑜做球，更激發、強化挺韓支持者上凱道的動力，吳子嘉“物極必反”的操作，恐擴大韓國瑜6月1日的造勢動能。



今日的挺韓造勢大會，對韓國瑜爭取國民黨提名與2020至關重要，幾乎是他“生死門”的關鍵。韓能否一鼓作氣再創韓流威力，或者熱潮已退，人潮門可羅雀？除了韓個人的魅力考驗之外，天命與天氣也很重要。如果週六天氣尚可，挺韓民眾到場意願升高，那麼韓流勢必從北台灣開始延燒。



韓國瑜最大的競爭對手不是郭台銘、不是民進黨任何人，而是他自己。

