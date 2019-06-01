中評關注：民進黨攤開講　避免初選留爭議

卓榮泰提及民調防避的問題，是想強調黨中央的中立性。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月1日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選辦法終於出來了，電話民調日期定在6月10日至14日，秘書長羅文嘉提及，最快14日會有民調結果出來。



針對最近的紛擾，黨主席卓榮泰、羅文嘉5月31日主動邀媒體茶敘，讓記者問到飽。提及手機民調公平性遭到質疑，強調他們已經問過民調業者相關問題，有關大家質疑的地方，他們都會做好防犯。黨中央主動澄清手機民調的疑慮，是要強化黨中央的中立性，希望初選後，不管蔡英文或是賴清德都要接受結果，不要再拿黨中央當藉口，批評民調有問題。



卓榮泰與羅文嘉向媒體還原5月22日、29日兩次中執會過程，以及黨中央協調蔡英文與賴清德初選規則的變更，兩人的說法都是希望還原過程，不要讓黨中央中立的角色受到質疑。卓榮泰在過程中的表現，也獲得賴清德陣營的認同，甚至最後賴還因為不要讓卓為難，同意讓中執會不用進行表決，只要納入代表他的中執委林俊憲的意見即可。初選辦法出爐後，賴還呼籲外界不要批抨黨中央。



民進黨中央的角色多次遭到蔡陣營質疑，認為他們站在賴清德那邊，但卓榮泰當初是跨派系共推出來的黨主席人選，卓的角色尷尬。這個尷尬一定會延續到初選民調之後。以最近外界做的多份民調數字看起來，蔡賴差距縮短，雖然初選規則是朝著蔡陣營想要的進行修改，加上蔡有著龐大的行政資源，但能否百分百確定就是蔡勝出，目前很難這麼篤定。



蔡陣營還一直傳出就算民調日期已經確定，但還是有可能勸退賴清德，這樣的傳聞被賴陣營否決，並強調賴求勝很強。但只要退選傳言不斷，對賴民調都是影響，支持賴的民眾，會認為賴是否真的會退？這樣的耳語是希望拉低賴民調支持度而來。



距離6月10日至14日初選民調日期，只有剩下短短兩週，相信蔡賴陣營都會用盡力氣衝刺民調。