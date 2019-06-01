科創板：先重塑股市生態，再談賺錢

中評社北京6月1日電／證券時報網上海高校教師、博士研究生魏敏文章稱，當下有關科創板的每一個消息無疑都被市場重點關注。數據顯示，截至2019年3月初，已獲受理的科創板基金已達到31 只，上報的科創板基金也已達到45 只。上月末，首輪獲批的7只科創板基金一點不出人意料地提前結束募集。考慮到首輪科創板基金的10億元每只的上限，“末日比例確認”的原則之下，除工銀瑞信之外，華夏、富國、匯添富、南方、嘉實等幾只科創板基金的配售比均在10%之下。其中華夏科創基金的最終配售比低至4.08%，刷新了公募基金史上的最低配售比例。暗自揣測，限額應該是被動而非主動之舉，這些基金公司的內心肯定是意猶未盡的，好不容易趕到個“爆款”，恨不得照單全收的也會大有人在，但從過往經驗來看，限額無疑是對中小投資者的一種保護。翻翻過往百億級扎堆搶購的股票型基金的走勢圖就不難明白。



牛來熊往，那些動輒擠在數百億首發熱門基金等待比例配售的投資者，不知後續心理動態如何，也許其中不少人已經認輸離場。此類基民，大多自身並不具備足以保障其財富保值增值需求的財經素養，其中又以銀發一族居多。也只有他（她）們，還能經常有空買菜之餘，拐進分支行網點，聽櫃台後的理財經理解釋為什麼買的基金表現不如他當初分析那般花好稻好。以科創板公募基金最為人所寄希望的“打新”功能來看，雖然在科創板股票上市後的網下打新上具備一定優勢，但以基金10億的規模體量的中簽率來看，測算出來的打新收益頂多在一個點左右。這一個多點再遇上一些基金設有一年不等封閉期的限制，最後打開時還剩多少真的不好說。除了打新，科創板基金再想取得高收益，只能靠投資股票。而科創板允許未盈利創新企業上市，傳統A股那套市盈率與市淨率估值方法此刻並不適用，註冊制“包容”之下的科創企業並不以淨資產規模及歷史盈利水平論英雄。何況之前主打中小板、創業板股票的基金表現也並不盡如人意，科創板基金靠股票投資來獲取超額收益又談何容易？反而面臨相比以往更大的投資風險。



因而，有理由認為，科創板雖然是股市發展契機，但不一定是投資者賺錢契機，起碼現在不是。當前我們應該將更多的目光聚焦於科創板給資本市場帶來的質變因素，關注其落地生根，關注其開花結果。市場倘若可借此革故鼎新之機發展向好，參與者自然能賺錢。所以，當前監管給科創板設置了不低的投資者適當性條件（50萬資產，兩年投資經驗等），並且在科創板網下配售中並不包括個人投資者，是對中小投資者的一種保護。廣大達不到門檻的中小散戶要分享科創板收益，目前可以通過公募基金來參與，但切勿抱著掙“快錢”的目的而來，也多給基金經理證明自己投資績效的時間。否則即便從一個沉屙積弊的市場當中僥幸掙了點，還是會很快地還給市場。只有身處一個健康的市場，才有大部分人在大部分時間掙錢的機會。



除了在科創板試行“大進大出”、優勝劣汰，保證上市公司質量的註冊制之外，傳統A股存在的例如上市公司隨意停牌、停牌時間過長、停牌原因（往往是借停牌躲避特殊市場狀況）含糊不清等嚴重影響股票流動性，對投資人的知情權、交易權造成傷害的行為，都可以在科創板一開始就進行規範。再譬如科創板在聲譽約束和合規約束之外，通過利益約束，“強制”保薦機構通過旗下子公司以自有資金對科創板新股以發行價格進行認購，跟投主體不參與詢價與定價，只能被動接受價格，認購比例為2%-5%，且鎖定期兩年。這顯然是支持良幣驅逐劣幣的善舉，無疑將重塑保薦中介行業生態。在賺錢之先，我們更應對科創板這些方面的發展抱有期待。