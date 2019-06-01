民間挺韓大將陳清茂：絕對會有十萬人上凱道

發起“拱韓連署”的民間“挺韓大將”陳清茂保證61造勢破十萬人。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月1日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜6月1日將參加府前凱達格蘭大道挺韓造勢活動，被視為2020起手式，前一天晚上更在網路號召“明天，凱道見”。發起“拱韓連署”的民間“挺韓大將”陳清茂接受中評社訪問時也說，回報系統非常熱絡，報名超過八成的人都願意風雨無阻到現場，絕對會有十萬人上凱道，展現全台挺韓的力量。



挺韓團體6月1日將在府前凱達格蘭大道舉辦的“決戰2020、贏回台灣”造勢大會。韓國瑜5月31日更在臉書粉絲團PO文“熱情不破、真心不改、歡樂依舊、風雨無阻。明天，凱道見！”號召全台韓粉及支持者一起上凱道。除了61造勢，陳清茂與國民黨台中市議會黨團合作，6月22日還會在台中舉辦一場挺韓大會，地點選在台中7期老虎城購物中心旁的千坪空地舉辦，韓國瑜也將應邀到場參加，持續串聯凝聚聲勢。



針對外界認為61造勢是韓國瑜參選2020的“生死關”，人數有無破10萬人是關鍵。陳清茂表示，61造勢台北場是在首都舉辦，設定全台韓粉、土包子串聯，當然超過10萬人到場絕對是沒問題！全台韓粉一定風雨無阻到場應援。



“回報系統非常熱絡！”陳清茂信心十足地說，根據各地回傳的訊息來看，可以確定八成以上的人都確定會到場！不管外界如何抹黑、攻擊，不管颳大風或下大雨，絕對會風雨無阻到場參加，百分之百肯定！



陳清茂表示，韓粉就是外界越不斷的攻擊，就會越團結的一群人，就像打不死的蟑螂，透過各個韓國於粉絲團及群組版主回報回來的資訊來看，結果就是這樣，而且許多人都攜家帶眷，超過十萬人沒有甚麼問題。



陳清茂指出，動員有分行政動員，組織動員，但61造勢兩者皆不是，韓粉造勢活動是屬於“自發性動員”，個人、每一個人都在動員身邊朋友，每個人都是助選員，這種現在很夯，但是也很難估算人數，這樣才是真正可怕的地方。



最近外界都在想了解人潮從何而來？陳清茂電話接到手軟，他說，這也一定是“國安”單位想破頭都想掌握的資訊，“但是不用煩惱了，因為這是韓國瑜一聲令下就會挺身而出的韓粉”，關鍵就在全民自發性動員，想估都估不出來的。



陳清茂也觀察到一個現象，各縣市的藍營民意代表雖然都沒動員，卻變成是各地很重要的“窗口”，都會被韓粉詢問怎麼報名，乾脆幫忙轉介給他們這些韓流代表人物，不然其實很多韓粉一開始也不知道怎麼報名參加。



陳清茂連續幾個禮拜，都曾被高雄市各地的漁民團體、農民團體洽詢，也應邀前往宣導，教學怎麼揪團包遊覽車北上，主要都是被諮詢活動內容、流程、該準備甚麼物品。陳清茂說接到洽詢一定會親自拜訪，才有誠意，就算只有10幾個20幾個人來聽，也必須協助幫忙，就能一傳十、十傳百。



有關這場活動被傳是韓開始跟外圍人士結盟？陳清茂認為，“肯定是沒有這回事”，韓國瑜是國民黨的，現階段有很多人要來幫忙，當然他也不會去拒絕，妙天要政黨票來選不分區“立委”，但國民黨也需要政黨票，怎可能給妙天？都是外界故意放風聲。



至於會不會擔心韓國瑜被黨內外共打及競爭對手夾殺？陳清茂說，一直以來韓國瑜跟真韓粉都是用“愛與包容”盡量都不交惡，只要按著既定行程去走，6月份國民黨裝央五人小組來跟韓談完後，確定有就選阿！就這麼簡單。



陳清茂表示，郭台銘全台走透透，記者多，民眾少，媒體比群眾多，媒體比群眾還熱情；反觀韓國瑜是走到哪，媒體多，群眾更多，記者熱情，民眾瘋狂，明眼人一看就知道不一樣。



陳清茂更揚言，更何況現階段韓國瑜還被綁在高雄市議會，離不開高雄，所以才會有支持者在外面幫他走透透，“就算蔡英文幫我們辦造勢活動，我們也去啊”，接著下去，622台中場也希望達成5萬人目標，會持續串連。



陳清茂認為，高雄市民剛開始捨不得讓這麼好的韓國瑜去選“總統”，但是後來聽韓國瑜講的若當選就在高雄上班，韓對高雄感情深厚由此可見，韓感謝高雄人讓他當上市長，如果有機會更上一層樓，絕對不會辜負高雄，民眾當然釋懷跟接受，挺韓選2020的聲浪只會越來越強。