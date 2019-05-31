在華企業可填報對美加徵關稅商品排除申請

中評社北京5月31日電／新華社報道，記者31日從國務院關稅稅則委員會辦公室了解到，對美加徵關稅商品排除申報係統已於5月31日開通，在華企業及行業協（商）會可通過財政部關稅政策研究中心網站註冊、登錄並填寫排除申請，系統將於6月3日按原定計劃開始接受第一批商品排除申請。



據介紹，此次可申報的第一批商品包括《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國500億美元進口商品加徵關稅的公告》（稅委會公告〔2018〕5號）所附《對美加徵關稅商品清單一》商品，以及《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國約160億美元進口商品加徵關稅的公告》（稅委會公告〔2018〕7號）所附《對美加徵關稅商品清單二》商品。



根據國務院關稅稅則委員會此前發佈公告，可申請排除商品範圍為中國已公佈實施且未停止或未暫停加徵關稅的兩輪對美反制措施商品。申請主體為申請排除商品的利益相關方，包括從事相關商品進口、生產或使用的在華企業或其行業協（商）會。



國務院關稅稅則委員會表示，對排除清單內商品，自排除清單實施之日起一年內，不再加徵我為反制美301措施所加徵的關稅；具備退還稅款條件的，對已加徵的關稅稅款予以退還，相關進口企業應自排除清單公佈之日起6個月內按規定向海關申請辦理。對排除清單公佈前已經停止或已暫停加徵關稅的商品，已加徵關稅不予退還。



根據辦法，申請商品排除的主體，應當說明三方面的申請理由：尋找商品替代來源面臨的困難；加徵關稅對申請主體造成嚴重經濟損害；加徵關稅對相關產業造成重大負面結構性影響或帶來嚴重社會後果。



記者了解到，為便於申請主體規範填報排除申請，國務院關稅稅則委員會辦公室還在財政部關稅政策研究中心網站發佈了《對美加徵關稅商品排除申請填報說明》。國務院關稅稅則委員會將對有效申請逐一進行審核，開展調查研究，聽取相關專家、協會、部門的意見，並按程序制定、公佈排除清單。