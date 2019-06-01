中評關注：韓國瑜造勢低調　各方勢力保密

韓國瑜屢屢強調自己被動出席61凱道造勢，但關鍵成敗至關重要韓不會不懂事。（中評社 資料照） 中評社高雄6月1日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜今日將受邀出席在“總統府”前凱達格蘭大道舉辨的“決戰2020、贏回台灣”挺韓造勢大會。全台韓粉早已串連準備到場力挺送暖。有趣的是目前高雄藍軍分為積極與消極兩派。積極的一派大多準備投入2020“立委”選舉，例如現任市議員陳麗娜、黃柏霖等人，皆在自己的粉絲頁上號召韓粉搭車北上；至於被動的一派，希望韓國瑜能留在高雄善盡市長之責，傾向不動員、不號召，就怕動輒得咎。



面對61造勢，韓國瑜口口聲聲表達被動參與之意，因有十幾個團體熱情相約，他也願意出席，跟大家講講話，分享理念。韓輕描淡寫帶過，但背後醞釀已久。據了解這場活動造勢的組成勢力複雜龐大，除有偏宗教團體如妙天的“國會黨”之外，也有黃埔陸軍官校等軍系力量，更有韓國瑜過去擔任議員及“立法委員”時期的政治團體北台會、公道問政會同僚相挺。



61挺韓造勢大會將延續韓國瑜去年競選高雄市長時“一瓶礦泉水”的平民風格，採不動員、不花錢原則，強調支持者皆自發性到場，呈現乾淨、快樂、陽光的造勢氣氛。同時除空軍之外，也有地面部隊挹注。



換句話說，依韓國瑜現在的政治行情，根本不需再依附其他傳統派系或地面部隊系統，因為現在主動找韓結合的勢力很多。例如韓國瑜當初三山造勢時或許還需借助前“立法院長”王金平的基層力量，但此時此刻的韓，能夠結合的地面部隊與來源將比過去來的更廣更多。只是這些力量，目前尚未浮上檯面。因為國民黨的初選非常敏感，各方勢力皆在保密，不願亮相。也在觀察藍營提名最後花落誰家？



