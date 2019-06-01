吳榮元：統一有理 美在民主協商 何錯之有

吳榮元（中評社資料照） 中評社台北6月1日電（作者 吳榮元）針對即將於6月15日在廈門舉辦的海峽論壇，陸委會慎重其事發新聞稿，明令禁止“中央”機關人員前往參加，對地方縣市政府及民眾沒法可禁，卻提出不得涉及所謂政治協商活動的警告。



事實上已舉辦十一屆的海峽論壇是以兩岸草根民間為主體，項目包括了全社會生活領域的活動，因此內容多元豊富而具有持續性的生命力，廣受社會各界歡迎熱情參與，歷屆都有近萬人參加，被稱為兩岸交流的大拜拜當之無愧。海峽論壇是開放性的活動，陸委會明知過去論壇相關議題的活動，並無政治性的項目，卻故意突出禁止個人或團體參加涉及民主協商，一国兩制台灣方案等活動，否則可以用兩岸人民關係條例的規定要求解散團體等處罰。



眾所週知，這是蔡政權為應對大選藉惡化兩岸關係操作民意的系列策略手段之一。姑不論這種卑劣的手段有多少效應及一意孤行惡化兩岸關係的可能後果，就蔡英文政權以台獨理念目標，否定一中法理，違反法律意旨，禁論國家統一願景，肆行綠色法西斯踐踏民主的惡行所將造成的影響，從台灣社會長遠的正常化發展來看，更需要社會各界共同的關注，對台獨法西斯的謬行進行有理有利的批駁。



套用蔡英文2016發表勝選感言中“沒有人必須為自己的認同抱歉”這句話，根據兩岸關係的性質和法理定位來說，沒有人必須為主張兩岸統一認錯，因為統一是合理的。



一、根據“中華民國憲法”，“中華民國”（可以簡稱中國）的主權領土包括台灣和大陸，因此生在台灣自稱是中國人恰是名正言順的道理。



二、生為中國人，面對兩岸分隔對峙的局面，不論身處大陸或台灣，站在民族立場兼顧現實的利害考量，希望國家統一，結束分隔對峙同胞相殘的不幸，應是情理之常，法理有據的選擇。



三、由於經過內戰歷史戰禍的傷痛及社會體制和價值观的差異，更因兩岸政權各以國名進行法統之爭，歲月推移日久積累，造成民族國家認同的混淆。台灣因長期敵視歧視同以中國為名的大陸地區，而不自覺在否定大陸中國的同時也陷入否定自己同是中國人的錯誤偏見。



四、“沒有人必須為自己的認同抱歉”這句話是否用來掩護否定自己是中國人的錯誤？但涉及領土主權完整性要求的國家定位，豈是一句不用抱歉可以過關的嗎？



五、兩岸如何走向統一？同屬一個中国的一家人有事好商量，民主協商是政治正確的美事，錯在哪裏？



（作者吳榮元，台灣勞動黨主席）

