海南省高級人民法院副院長張家慧被調查

中評社北京5月31日電／新華社報道，海南省委政法委聯合調查組31日晚通報稱：日前，海南省高級人民法院副院長張家慧同志涉嫌嚴重違紀違法接受省紀委監委審查調查，其丈夫、海南迪納斯投資有限公司實際控制人劉遠生涉嫌違法犯罪接受公安機關偵查。



5月13日晚，海南省委政法委發佈消息稱：針對近期網上反映“海南省高級人民法院副院長夫婦屢被敲詐、威脅損失數億元”“高院副院長的家族產業：資產超200億”等問題，近日省委政法委牽頭，省紀委監委、省人民檢察院、省公安廳參加，成立聯合調查組依法依紀開展調查，相關事實查清後將向社會公佈。



5月14日，海南省高級人民法院對外公佈消息，表示堅決擁護海南省委決定，支持配合調查組查清事實，回應社會關切。



據了解，該事件發酵于4月30日劉遠生與其合作的易真武之間的一次庭審，庭審中張家慧與他人打麻將賭博的視頻被當庭播放。5月11日，與劉遠生有生意往來的李富華在上海召開媒體見面會，公開舉報張家慧、劉遠生夫婦。多家自媒體和看看新聞等媒體隨後刊發報道稱，海南省高院副院長張家慧、劉遠生夫婦名下擁有36家公司，夫妻涉嫌“官商二人轉”編織商業帝國。為逃避組織審查，除少部分企業直接以劉遠生實名登記外，大多數企業特別是擁有100億元資產的海南明日香旅業有限公司係隱名持有實際控制，代持人均為張、劉親屬。