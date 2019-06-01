中評關注：中美防長香會談及台灣問題

中國國防部長魏鳳和與美國代理國防部長沙納漢5月31日在新加坡香格里拉對話會上舉行了會談（網絡圖片） 中評社新加坡6月1日電（記者 郭至君 徐夢溪）中國國防部長魏鳳和與美國代理國防部長沙納漢5月31日在新加坡香格里拉對話會上舉行了會談。此時正值中美兩國因貿易和安全問題關係緊張加劇之際，兩人會談談論的內容和氣氛十分引人注目。



魏鳳和表示，中美建交40周年，兩國關係經歷風雨但總體向前。中美關係走到今天，是合作的結果。雙方應保持密切協調，用溝通增進了解，用理性代替猜疑，用互信減少誤判，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。中美兩軍應認真落實兩國元首共識，不斷增進交往接觸，加深彼此了解，管控分歧風險，探索進一步合作，努力將兩軍關係建設成為兩國關係的穩定器。



魏鳳和指出，近來，美方在涉台問題上接連採取了一系列損害一個中國原則的言行，中方對此堅決反對。中國軍隊維護國家主權、安全、發展利益堅定不移。美方不應低估中方的決心意志。



沙納漢說，美中兩國元首為雙邊關係確定了正確的基調，雙方保持兩軍關係穩定發展至關重要。兩軍應保持開放、清晰的溝通，相信在雙方共同努力下，兩軍能夠開展良好合作。雙方還就朝鮮半島等問題交換了意見。



中國國防部新聞發言人吳謙大校在雙邊會見之後的吹風會上表示，會談的氣氛是積極的、建設性的，他也向媒體強調，魏鳳和部長特別向沙納漢提及了台灣問題。而美國五角大樓發言人布奇諾中校也在中美雙邊會談後表示，沙納漢認為這次20分鐘的會談具有“建設性和富有成效”。他說：“兩位領導人討論了建立兩軍關係，降低兩國誤解和誤判風險的途徑”。他說，沙納漢還討論了兩軍如何更好地合作，落實對朝鮮的制裁。他說：“沙納漢部長希望在今晚討論的基礎上，未來進行更多的接觸。”



在同魏鳳和舉行會談之前，美國代理國防部長沙納漢星期五早些時候曾經表示，中國在南中國海有爭議島嶼的軍事化“過度”。沙納漢今年1月被特朗普總統任命代理國防部長之後的第一天就曾表示，美軍將把重點放在“中國、中國、中國”上。中美的最高級別防務官員分別將於1日和2日發表重要演講，可以預見，中美之間的互動將主導本週末開幕的新加坡香格里拉對話會。