大股東掏空上市公司應依法吐回不當得利

中評社北京6月1日電／證監會副主席閻慶民在2019清華五道口全球金融論壇上曾表示，當前大家最擔心的是上市公司質量問題。在當前，把上市公司質量提高是繞不開的；要提升違法違規成本。



一些上市公司治理水平低下，關鍵是凡事都由實際控制人或大股東說了算。為此，就要對大股東或實控人形成有效約束，推動股東大會、董事會和監事會形成制衡格局，發揮股東大會、監事會對董事會的制約作用。在董事會內部，則要更多吸收中小股東利益代表以及獨立公正的第三方獨立董事，避免大股東或實控人在決策時一手遮天，發揮所有股東的聰明才智，群策群力，把上市公司經營搞好。



當前大股東或實控人掏空上市公司的手法雖然不斷翻新，但萬變不離其宗。一是通過關聯交易高價收購，注入垃圾資產，套走真金白銀。上市公司以幾倍甚至幾十倍的高溢價收購垃圾資產，同時配以3年業績承諾。其中有些是關聯交易，有些表面上不構成關聯交易，但背後也有千絲萬縷的利益聯繫。二是資金占用。儘管2006年證監會聯合有關部門出台《關於進一步做好清理大股東占用上市公司資金工作的通知》，規定“建立長效管理機制，防止前清後欠問題發生”。但到目前為止，大股東或實控人占用上市公司資金的現象依然沒能從根本上扭轉，近期甚至爆發占用資金數十億元的案例。



筆者認為，對大股東、實控人以各種交易掏空上市公司的行為，應依法令其吐回不當得利。香港《證券及期貨條例》第213條規定，只要香港證監會認為或者懷疑任何人違反了該條例的任何條款，即有權請求高等法院原訟法庭發出多項命令，包括強制當事人採取法庭指示的步驟，使交易各方恢復他們訂立交易之前的狀況。A股《公司法》第21條規定，控股股東等損害公司利益應當承擔賠償責任。但在現實中，這個責任基本沒有追究到位。筆者建議，在《證券法》修訂時，應授權證監部門予以完善，若認為任何主體違反《證券法》，可請求法院強制有關交易各方恢復訂立交易之前的狀況。



此外，對大股東及實控人的違法違規行為，應提升違法違規的成本。首先，應加大行政處罰，提升罰款金額。其次，要強化刑事責任追究，增強對違法違規行為的法律震懾力。目前《刑法》對證券違法違規行為規定了一些處罰條款，但沒有很好地貫徹落實。此外，還應完善《刑法》的條款，提高刑期處罰。



來源：新京報 作者：熊錦秋