建立不可靠實體清單制度傳遞兩大信號

中評社北京6月1日電／根據相關法律法規，中國將建立不可靠實體清單制度，不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供、嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將被列入不可靠實體清單。商務部還表示，具體措施將於近期公布。



環球時報社評發表社評指出，美國不久前將華為列入實體名單，並放風威脅將把更多中國高科技企業列入該名單，有一些美國企業參與了對中國企業的技術斷供和封鎖。中國建立不可靠實體清單制度，就是在這一背景下出台的。



文章稱，這一行動傳遞出兩大信號。一是中方決不會屈服於美方的壓力，而且我們不會被動地承受美方的各種打壓，而會採取積極的反制行動。



設立不可靠實體清單制度表明，中國正在這場對美博弈中加緊完善法律法規體系，使得今後的鬥爭更加有法可依，也對美方對中國企業開展打壓實施可能面臨重大風險進行提前預警。



因此這一行動既有強烈的現實意義，也是中國的一項長遠建設。不可靠實體清單制度的威懾力將形成保護中國企業的一道屏障。



中國將堅定遵守對外開放的各項承諾，致力於不斷方便外國企業來華開展事業，保護它們的利益。中國不會歧視外國企業，不會削弱對外開放的大環境。建立不可靠實體清單制度將有利於規則的進一步清晰，讓外國企業與中國市場的關係更加確定。這是中國最新行動傳遞的另一重大信號。



文章認為，中國不會對美國的蠻橫要求做無原則退讓，該反擊時一定會反擊。但貿易戰不僅不會影響中國對外國企業的歡迎，我們對美國企業也將繼續秉持相同的市場開放態度。這既是中國的現行政策，也是中國全社會的基本共識。這個國家保持著應有的定力，既沒有想逃跑的慌亂，也沒有要蠻幹的衝動。



堅決和冷靜在中國人看來是意志這枚硬幣的兩面。美國近來總說各種大話，宣揚高關稅已經給中國帶來“毀滅性影響”，外國企業正在逃離中國等等。中國的回答就是平靜地釋放可能限制對美出口稀土 的信號，以及宣布設立不可靠實體清單。中國的欣欣向榮豈是美國加征關稅就能摧毀的，華盛頓的輕狂有時不值一評。



中國做好了與美開展經貿鬥爭持久戰的準備。與去年貿易戰剛開始時相比，今天的中國公眾更加支持對美採取強硬反制。因為一年多以前很多中國人不太清楚華盛頓到底要對中國做什麼，認為中國可以通過加大改革開放力度化解中美矛盾的人很多。時至今日，越來越多的中國人已經相信，華盛頓少數精英的真實目的是要摧垮中國發展能力，而且他們劫持了當下的美國對華政策。



文章最後表示，愛好和平發展的中國人民決不希望惡化中美關係，也沒有人願意與美國進入一場曠日持久的經貿戰爭。然而面對美方的囂張氣焰，中國人深諳沒有堅決鬥爭就不會有平等談判的道理。所以為了維護中國發展的權利，也為了給這一發展爭取長遠的公平公正國際環境，中國社會今天對貿易戰的態度是：既來之則安之，對美方奉陪到底。