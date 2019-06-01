中評香會：中國高規格參會 為和平而來

中國軍事科學院戰爭研究院研究員趙小卓和媒體談參加開幕晚宴的些許感受（中評社 郭至君攝） 中評社新加坡6月1日電（記者 郭至君 徐夢溪）中國軍事科學院戰爭研究院研究員趙小卓在昨晚香格里拉對話會開幕晚宴之後和記者們分享了他的一些感受。趙小卓肯定了新加坡總理李顯龍在開幕式上的主旨演講，他認為李顯龍的演講觸及實質問題，但語調溫和，態度客觀。



趙小卓首先表示，“我從2012年開始參加香會，今年是第八次，很多人認為香會總是針對中國充滿火藥味，過去有的時候甚至從晚宴開始就指責中國，‘吵架’難以避免。今天李顯龍總理的演講觸及實質問題，但是講的基調比較平和、客觀，把小國的憂慮和擔憂也都表現出來了。過去我們說，中美關係很重要，對地區有定調作用，如果中美關係是合作的，那麼整個地區就是合作的態勢，如果中美是對抗的，那麼地區很多熱點問題就可能會蠢蠢欲動。”



趙小卓也說，現在中美關係確實遇到問題，但是熱點問題沒有‘燒起來’，李顯龍總理的講話代表了中小國家的心聲，他希望中美建設穩定的關係。美國今晚有龐大的代表團參會，應該很真切地聽到了這樣的聲音，而且這個信號是國際社會、是第三方給的，這是很重要的。



趙小卓也指出，這次中國派出了比較大的代表團，由國務委員兼國防部長魏鳳和率領，這也是中國國防部長時隔八年再次率團參加香會。“我們這次確實是為合作、和平、互信而來。現在中美關係現在問題相對比較多，所以這次很多人非常關注中國怎麼和美國接觸，以及美國代理防長沙納漢到底會在他的演講中如何定位中國，中國防長又將怎麼定位美國。從中美防長的雙邊會談接觸看，還是很好的。雖然時間不長，但發出積極信號，雙方都有意願會談，雙方都願意交流和溝通。現在兩國兩軍存在問題，而雙方都願意解決這些問題，尤其是中美之間有危機管控機制，軍事關係在兩國關係中地位隨著兩國關係整體下行有一些突出。中美關係總體而言是在經貿和人文領域交流較深，軍事安全領域問題則比較多，如果將兩國關係形容成是一艘船，那麼軍事關係穩定器的作用就很重要。我們高興的看到、感受到，美方也強調危機管控，不願意中美之間有軍事上的摩擦和問題。”



趙小卓也介紹道，這次中方代表團有很多重量級軍官參會，整個團裡面有13個將軍，這也是這幾年香會中史無前例的。大家在新加坡共同發出中國的聲音，可以讓中國的聲音傳的更遠。香會雖然是美國的主場，美方力量強，陣容大，但這次，很多中方的專家過來‘借台唱戲’，則有助於國際社會聽到中國聲音，使國際社會更加了解中國的政策立場和中國在敏感問題上的看法。