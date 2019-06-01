政治協議修法　張亞中：只要戰爭、不要和平

張亞中。(中評社 資料照) 中評社台北6月1日電／“立法院”會5月31日三讀通過《兩岸人民關係條例增訂第5條之3條文》，明定兩岸協商簽署政治協議，應經“國會”“雙審議”，並舉辦公民投票通過後，才能簽署、換文，公布生效。爭取中國國民黨2020提名的台灣大學政治學系教授張亞中表示，若依照這個“只要戰爭、不要和平”的新規定，兩岸未來不可能簽署和平協定，目前存在的敵對狀態無法解除。兩岸最終的解決方式將只剩下武力一途，其結果不是台灣烽火，就是台灣被迫接受“一國兩制”。



目前亦是孫文學校總校長的張亞中指出，因此，清楚地說，民進黨“只要戰爭，不要和平”。“立法院”通過的政治協議新規定，使得民進黨成為北京“一國兩制”的馬前卒、同謀者、是陷台灣於戰爭、陷台灣安危於不顧的敗類。



張亞中宣示：



一、我若當選“總統”，如果國民黨是“立院”又是多數，會立刻廢止該規定。



二、我若當選“總統”，如果“立院”不是多數，我會以“總統”身分發動公投，否決該規定。



三、我若當選“總統”，我也可以公投法第16條，和平協議簽署後直接交付人民公投。



四、我認為兩岸和平協定生效的理想應有程序為：



（一） 派出專業最強的團隊與大陸進行協商。

（二） 簽署的和平協定必須經過“立法院”多數通過。

（三） 如果在野黨仍不接受結果，可以發動複決公投。



五、以上是我參選“總統”的重大政見。如果我贏得選舉，表示人民支持我的看法。我若當選，承諾絕對落實，讓兩岸關係遠離戰爭，走上和平。