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快訊：美代理防長沙納漢香會主旨演講
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2019-06-01 09:24:34
美國代理國防部長沙納漢今早在新加坡香格里拉對話會上發表主旨演講（中評社 郭至君攝）
中評社新加坡6月1日電（記者 郭至君）美國代理防長（已經被特朗普提名為國防部長）的沙納漢正在參加一年一度的新加坡香格里拉對話會，闡述美國的印太政策，多次強調了印太地區國家間應該合作，他也提到中美關系，他說，競爭不代表衝突和懼怕，他相信中國有意願與美國合作，并且這樣做符合雙方利益。
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