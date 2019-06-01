烏克蘭議會拒絕接受總理辭呈　“添堵”新總統

中評社北京6月1日電／烏克蘭最高拉達、即議會5月30日拒絕接受總理弗拉基米爾⋅格羅伊斯曼的辭呈。媒體報道，這一決定無異於“對抗”新任總統弗拉基米爾⋅澤連斯基。



格羅伊斯曼是前總統彼得羅⋅波羅申科的“老搭檔”，2016年出任總理。波羅申科在烏克蘭總統選舉中敗給澤連斯基，澤連斯基5月20日宣誓就職。格羅伊斯曼隨後提交辭呈，等待議會批准。



澤連斯基領導的人民公僕黨創建不久，在本屆議會沒有席位，波羅申科卻不乏支持者。澤連斯基5月21日簽署命令解散議會，確定7月21日提前舉行新一屆議會選舉。



本屆議會原定11月27日結束任期，議會選舉10月27日舉行。媒體報道，議會選舉提前有利於人民公僕黨借助澤連斯基就職的高人氣獲得議席，助力澤連斯基執政。



在烏克蘭，解職總理和政府部長需要議會批准。澤連斯基已敦促內閣成員辭職。



議會拒絕接受格羅伊斯曼的辭呈，是第二次冷對澤連斯基。澤連斯基上周希望議會能夠通過有關修改選舉法的提案，同樣未能獲得支持。



美聯社報道，澤連斯基5月30日要求議會解除國防部長斯捷潘⋅波爾托拉克、國家安全局局長瓦西裡⋅格裡察克和外交部長帕夫洛⋅克利姆金的職務。在澤連斯基看來，這三人是離任總統波羅申科的盟友。



就上述提案，議會表決日期尚未確定。



（來源：新華網）

