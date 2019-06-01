匈牙利拘留肇事船長　“美人魚”號有21人失蹤

中評社北京6月1日電／匈牙利警方5月30日拘留“維京⋅西格恩”號游船的船長，懷疑後者危險駕駛，在首都布達佩斯多瑙河河段撞翻另一艘游船“美人魚”號，導致7名韓國遊客死亡，21人失蹤。



【7秒沉沒】



匈牙利警方5月30日發布兩船5月29日相撞視頻，由現場附近一座橋上的監控攝像機拍攝。



視頻顯示，“美人魚”號起初與“維京⋅西格恩”號朝同一方向行駛，逐漸向橋靠近，前者隨後輕微左轉，進入“維京⋅西格恩”號行船路線，後者以原有速度從後方駛來，撞翻“美人魚”號。



“維京號碰上（‘美人魚’號），把它撞翻，”警官奧德里安⋅帕爾說，“大約7秒內，‘美人魚’號傾覆，沉沒。”



帕爾說，不清楚什麼導致“美人魚”號轉向。警方沒有就“維京⋅西格恩”號是否發出求救信號回答媒體記者提問。



“維京⋅西格恩”號長135米，共四層，事發時搭載大約180名乘客。現年66歲的美國遊客金傑⋅布林頓告訴法新社記者：“我們當時在陽台上，看到人們落水，喊救命……我們沒有感到撞擊，沒有意識到。”



“美人魚”號有兩層，長27米，最大載客數60人，事發時載有35人。運營商發言人米哈伊⋅托特告訴匈牙利《世界經濟》周刊記者，撞擊發生時，大部分遊客在船內避雨。



美聯社報道，事發河段寬大約450米。