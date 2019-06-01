大華網：熱情不破、真心不改、歡樂依舊

中評社台北６月１日電／大華網路報１日發表台灣資深媒體工作者韋灝的文章說，２０２０“總統”大選前哨戰煙硝味濃，藍綠白三股勢力交纏，國民黨與民進黨內初選，屢見明槍暗箭，讓人看得眼花撩亂，而綠營在中執會強行通過修改初選辦法，以及賴清德表達強烈遺憾之後，蔡英文獲得提名競選連任應無懸念。另一方面，代表白色力量的台北市長柯文哲好整以暇，隔山觀虎鬥，市政建設三分應付，挑戰大位用力七分，在藍綠激烈對戰之下，以逸待勞，坐等漁利。一般認為，明年１月１１日“中華民國”第１５任“總統”寶座之爭，如無意外，“三腳督”態勢已成定局。



文章說，在國民黨方面，除了民調始終保持領先的高雄市長韓國瑜，來勢汹汹的鴻海董事長郭台銘，最近全台走透透，網路聲量急速竄升，因此，雙雙成為民進黨鎖定攻擊的目標。而國民黨內原本“一枝獨秀”的韓國瑜，自郭台銘宣布參加初選、民調互比也有機會打敗蔡英文與賴清德後，已使得“非韓不可”的氛圍產生了微妙的變化，甚至還傳出“五人小組”成員私下動員軍系支持郭，引發基層黨員不滿，認為有失中立，韓國瑜受訪時不得不喊話“希望他們超然公正”；不過，此一傳聞已被遭指涉的副主席郝龍斌駁斥“絕非事實”。惟整體情勢看來，韓國瑜顯然正面臨“腹背受敵”的險境。



事實上，自從韓國瑜去年九合一選舉掀起一陣強勁的韓流，以１５萬票差距大勝民進黨對手陳其邁之後，網路聲量及各家媒體所做的２０２０民調，幾乎都位居第一，支持他參選“總統”的呼聲始終維繫不墜，也因此，民進黨視其為明年大選的首要對手，於是，全方位“卡韓、打韓、黑韓、黃韓”的手段紛紛出籠，目的在壓制韓國瑜的聲勢，尤其是韓發表５點聲明表態不拒絕被動參加黨內提名競爭後，這些“卡打黑黃”動作更是排山倒海。



就韓國瑜而言，對高雄市民的競選承諾必須信守，如何加快腳步落實政見，自然是擺在上任後的首要位置。不過，來自民進黨方面的掣肘不曾間斷，譬如：為了實踐“貨出去、人進來、發大財”，韓國瑜率團出訪東南亞及港澳深廈等地，爭取到超過５０億元的訂單，卻仍然擋不住來自“總統府”與“農委會”的酸言酸語扯後腿。而“行政院”為了卡住韓國瑜推動市政建設的腳步，高雄二階輕軌的３０億補助遲未撥付，小港、林園捷運延伸線的８００萬規劃費也還沒下來，甚至連外國官員到高雄訪問，也傳出“外交部”要求不要會見韓市長，難怪韓國瑜會在議會答詢時數度發抒心聲說，“中央對高雄不友善，施政處處不順暢”，並爆料“中央高官成立打韓小組，每周在旗山開會，企圖打趴市府新團隊，牟取政治利益”。就在這個當頭，又爆發陳菊前攝影官夜闖市長辦公室的“台版水門竊聽疑案”，使得原本已經風聲鶴唳的高雄市政府，更增添濃烈詭譎氣氛。



同時，與民進黨政府沆瀣一氣的綠營外圍組織或名嘴，最近更是頻頻出招，真可謂是“黑韓連環爆”，從花天酒地、女性友人家過夜打麻將、韓冰非親生，以及“婚外情，育有一女”....等，五花八門，不論是抹黑、抹黃、造謠、中傷、影射，目標只有一個，就是阻斷韓國瑜邁向２０２０大選之路。不過，這些暗黑勢力都忘了，除非抹黑、抹黃證據確鑿，否則多數人在同情弱者之餘，反而會更堅定支持韓國瑜。“愛與包容”畢竟不是毫無限度的忍讓、窩囊與退縮，尤其是有些指控如同人格抹殺、摧毀家庭，也因此，韓強調不能再忍，並赴北檢按鈴申告美麗島電子報董事長吳子嘉，希望透過司法途徑盡快尋求清白。



的確，韓國瑜所掀起的韓流旋風正面臨嚴酷的挑戰，包括高雄市府團隊推動市政績效的檢驗，以及面對綠營系統性打壓之下，如何突圍脫困。對力挺韓國瑜的支持者來說，這段期間內心的煎熬可以想見，不少韓粉都深感鬱悶難耐。在韓粉眼中，韓國瑜有不同於其他政治人物的性格－－直率不做作、親和接地氣、魄力說真話，這正是韓流不滅的主因；今天號召十萬人“決戰２０２０、贏回台灣”的凱道大集結，即在檢驗經過綠營鋪天蓋地“卡打黑黃”之後，這股強勁的挺韓力量是否依舊不動如山。主辦單位說，凱道集會要重現去年“三山盛況”，也因此，這場被視為韓國瑜首場“總統”初選造勢大會的活動，不僅對韓本人是個重大考驗，也是韓粉能否持續凝聚團結實力的一個重要指標。



文章說，韓國瑜昨晚在臉書和ＬＩＮＥ用２１個字向韓粉喊話：“熱情不破、真心不改、歡樂依舊、風雨無阻。明天，凱道見！”韓粉聽來自是點滴在心頭，也更加興奮了，然而，結果究竟如何，答案即將揭曉！