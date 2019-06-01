釋放“動武信息”？伊副外長：已做好戰爭準備　

中評社北京6月1日電／“美國和伊朗間的角力仍在繼續，在此前出現似乎稍有緩和的跡象後，雙方又重新拉高對抗的調門。”“中東在線”新聞網站5月31日如此評述。



沙特30日晚在宗教聖地麥加主持召開阿拉伯國家聯盟（阿盟）和海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）兩場特別峰會，31日主持召開伊斯蘭合作組織峰會，引發國際輿論高度關注。埃及《祖國報》31日披露稱，前兩場峰會主要討論沙特和阿聯酋油船前不久在海灣水域遭襲和伊朗對地區國家的威脅等事宜。在前兩場峰會結束後發表的聲明中，與會各方強烈譴責伊朗對阿拉伯國家內部事務的干涉和對海灣地區安全的威脅。沙特國王薩勒曼更是劍指伊朗，批評伊朗在海灣地區進行“赤裸裸的威脅”，強調伊朗的行動“對海灣和世界的安全構成嚴重威脅”。



據阿拉伯媒體31日報道，美國國務院伊朗問題特使布萊恩·胡克在海合會特別峰會上表示，在美國對進口伊朗原油的豁免到期後，任何向伊朗購買石油的國家將會受到美國的制裁。此外，軍事選項依然在桌面上，如果美國的利益受到伊朗的威脅，美國將採取軍事行動予以回應。這是在向中東地區增兵1500人後，美國再次釋放強硬的動武信號。胡克稱，迄今為止美國在海灣地區的部署對伊朗當局產生了預期的威懾效果。美國國務卿蓬佩奧30日表示，此前四艘油船遭到攻擊是伊朗為了抬高全球油價而採取的行動。而此前訪問阿聯酋的美國總統國家安全事務助理博爾頓表示，他最早將於下周向聯合國安理會提交相關證據，證明伊朗參與此前針對油船的襲擊。博爾頓的這一表態被一些阿拉伯媒體解讀為以博爾頓為代表的美國鷹派人物為對伊朗訴諸武力而營造氣氛。



面對美國方面的強硬表態，伊朗高層也針鋒相對。伊朗副外長阿巴斯·阿拉奇31日表示，伊朗已為可能發生的伊美戰爭做好準備，“伊朗意識到，美國政府內部的某些人為了達到自身的目的，正在推動美國與伊朗兵戎相見，我們已經為這種情況做好準備，相信他們已經意識到我們在這方面的能力。不過這不是我們想要的，我們想要和平，希望華盛頓明智行事。”伊朗外交部發言人阿巴斯·穆薩維31日警告稱，伊朗一直保持戰略上的克制和耐心，伊朗將阻止所有導致地區混亂的陰謀得逞。



沙特《歐卡茲報》31日評論稱，在海灣局勢日益緊張之際，沙特接連召開3場峰會，並就許多問題達成共識，凸顯沙特國際影響力不斷上升的客觀現實。中東媒體報道稱，沙特國王薩勒曼此前向卡塔爾埃米爾發出與會邀請，這被認為是沙特向卡塔爾示好的信號。卡塔爾埃米爾最終決定派首相赴會，更被外界解讀為雙方關係趨緩的跡象。約旦《憲章報》31日分析稱，為了防範卡塔爾倒向伊朗一邊，並對海灣地區的整體戰略利益構成威脅，海灣國家不得不遷就卡塔爾。



（來源：環球網）