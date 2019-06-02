中評香會：美代防長新加坡談與中國競爭

美國代理國防部長沙納漢1日上午在新加坡香格里達對話會演講（中評社 郭至君攝） 中評社新加坡6月2日電（記者 徐夢溪 郭至君）美國代理國防部長沙納漢1日上午在新加坡香格里拉對話會演講表示，我們需要和中國競爭，但是競爭不代表有衝突。我們不應該懼怕競爭，而是要歡迎和擁抱基於國際規則下的競爭。



這是沙納漢自1月成為美國代理防長後首次發表重要演說。在中美貿易衝突背景下，演說中涉及的美國印太戰略和對華態度備受關注。



“中國是我們共建未來的合作夥伴。”沙納漢表示，現在中國仍然和美國保持著合作關係，並讓中國受益：中國是地區和全球秩序最大的受益國，很多人已經脫貧。美國和中國進行了很多合作，包括軍事對話，制定降低風險的措施，跨境海盜活動，對朝鮮制裁合作。



“我們需要和中國競爭，但是競爭不代表有衝突。”沙納漢進一步指出，我們不應該懼怕競爭，而是要歡迎和擁抱基於國際規則下的競爭。



他強調，中國應該在區域進行合作，但中國侵蝕其他國家主權的行動要終止。我們要反對狹隘的願景，我們要支持自由和開放的秩序，這對包括中國在內的各方都有益處。



沙納漢還談到台灣問題，表示將繼續履行“台灣關係法”規定的義務，向台灣提供國防和國防服務，以實現自衛。台灣人民有權決定自己的未來。任何解決海峽兩岸分歧的問題都必須在沒有脅迫和符合海峽兩岸人民意願的情況下發生。



此外，沙納漢不指名，暗批中國在南海的活動和網絡攻擊、知識產權被盜問題，並批評華為與中國政府走得太近。



演講結束後的提問環節中，沙納漢接受中方代表提問表示，我們競爭時必須遵守規則，但必須要互相溝通合作。我們可以以建設性關係競爭，推進整個區域的繁榮。他強調，安全是非常必要的。我們要實現繁榮，而不是要引起衝突或築起高牆，為此我們必須要溝通。

