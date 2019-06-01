美指責俄在北極搞核試驗　“核彈之王”誕生

中評社北京6月1日電／美國情報高官與美國媒體紛紛指責俄違反了《全面禁止核試驗條約》。美國《華爾街日報》等媒體30日更有鼻子有眼地說核試驗是發生在位於北極的新地島上。到底早在1990年就完成最後一次核試驗的俄羅斯是否真的進行了核試驗？新地島是個什麼地方呢？



核試驗？有證據嗎？



美國《華爾街日報》30日報道稱，美國一項新的情報評估顯示，俄羅斯可能一直在秘密進行非常低當量的核試驗，以升級其核武庫。報道稱，這一評估是美國首次認為，俄羅斯未能嚴格遵守其在《全面禁止核試驗條約》中作出的承諾。



俄羅斯《觀點報》30日報道稱，美國防情報局局長羅伯特·阿什利29日在哈德森研究所發表講話時說：“美方認為，俄羅斯可能沒有遵守停止核試驗承諾。根據我方對核武器研發的理解，有理由認為俄羅斯的核試驗活動助其發展了核能力。”美國與俄羅斯不同，美方尚未批准《全面禁止核試驗條約》，因此不受條約約束。



據美媒報道，除了阿什利所在的美國國防情報局，有美國政府官員宣稱，其他情報機構也持同樣觀點。美國政府官員沒有透露俄羅斯核試驗的規模，比如相當於幾磅TNT炸藥爆炸威力的小型爆炸，還是要大得多。官員們也未說明美國是否直接向莫斯科提出了擔憂。



俄專家提出幾個疑點



對於美方的指責，俄專家與官員從多個方面給予了回應。俄新社30日報道稱，俄駐美大使阿納托利·安東諾夫稱，俄羅斯堅決拒絕美國對違反《全面禁止核試驗條約》的指責，美方這是對軍備控制制度的攻擊。



俄軍事專家亞歷山大·戈爾茨稱：“我對阿什利的說法感到奇怪。到目前為止，世界上任何核爆炸都可以通過偵察手段來發現。難道他說的俄羅斯所做的是模擬核試驗，沒有核爆炸？”他稱，如果俄進行核試驗，是嚴重違反條約事件。五角大樓需要拿出證據。



俄《國家軍火庫》雜誌主編阿列克謝·列昂科夫認為，阿什利的說法是錯誤的。俄不需要再進行這種核試驗。現在研發新的核彈頭可通過“物理數學模擬”途徑完成。根據當前的技術，即使是最小當量的核試驗也不可能隱藏。即使在地下深處進行低當量核爆炸，也會造成空氣污染，以及輕微地震活動。