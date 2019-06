中評社北京6月1日電/5月31日,中國海事局發布瓊航警0059號公告。



瓊航警0059南海北京時間6月2日0630時至1830時、6月4日0630時至1230時,將在16-51.87N/112-18.73E、16-52.44N/112-21.12E、16-50.33N/112-20.12E、16-49.75N/112-17.78E四點連線水域範圍內進行軍事訓練,禁止駛入。



HN0059 SOUTH CHINA SEA MILITARY TRAINING IN AREA BOUNDED BY THE LINES JOINING :



(1)16-51.87N/112-18.73E



(2)16-52.44N/112-21.12E



(3)16-50.33N/112-20.12E



(4)16-49.75N/112-17.78E



FROM 012230UTC TO 021030UTC JUN AND 032230UTC TO 040430UTC JUN。ENTERING PROHIBITED。 HAINAN MSA CHINA。



來源:《環球時報》