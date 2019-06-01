中評社北京6月1日電／美舉措對我外貿外資影響總體可控 我國將繼續擴大開放優化營商環境



——商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文就美對我新一輪加征關稅影響答記者問



近期，美對華不斷升級貿易摩擦，並進行一系列無理指責。中方如何看待美國的貿易霸凌主義行徑？美對華加征關稅對中國的外貿和外資將產生什麼影響？中方將如何應對？商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文31日接受了記者採訪。



美指責中方“盜竊”知識產權是無中生有、欲加之罪



記者：美對華單邊加征關稅，還不斷指責中方強制技術轉讓、“盜竊”知識產權，您對此怎麼看？



王受文：美方指責中方“盜竊”知識產權、強制技術轉讓，並以此為由挑起貿易摩擦，這完全是無中生有，欲加之罪。



中國對知識產權保護的成效是有目共睹的。2018年，中國的發明專利申請量達154.2萬件，連續8年居世界首位，其中，國外在華發明專利申請量達14.8萬件。專利申請的內容是公開的，如果是偷來的，別人立即就發現了，是申請不了專利的。此外，中國也從國外大量引進專利。2018年中國支付的外國專利許可費和技術使用費超過300億美元，較10年前增長近4倍，每年平均增長13.2%。



中國建立了較為完備的知識產權法律體系。今年4月23日，我國修訂了商標法和反不正當競爭法，對商標和商業秘密加強保護。新通過的外商投資法也明確禁止強制技術轉讓，下一步還要對著作權法、專利法進行進一步修改。中國還高度重視發揮知識產權司法保護的主導作用，成立最高人民法院知識產權法庭，在北京、上海、廣州設立知識產權法院，並加大對侵權假冒行為的執法力度。



中國保護知識產權情況如何？在華的外資企業最有發言權。今天，美國在華各類投資企業1.9萬家。中國美國商會《中國商務環境調查報告》顯示，其會員企業在華運營的主要問題中，知識產權侵權已由2011年的第五位降低到2018年的第十二位，體現出美國企業對中國知識產權保護工作的認可。根本不存在所謂的強制技術轉讓、盜竊知識產權等問題。