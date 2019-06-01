徐學淵重申中華民族復興台胞定然不會缺席

中國駐美使館舉行端午節台胞聯誼招待會，徐學淵致辭 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓5月31日電（記者 余東暉）中國駐美公使徐學淵31日重申了中國國家主席習近平今年初在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上宣示的話：國家強大，民族復興，兩岸統一的歷史大勢，是任何人任何勢力都無法阻擋的。在中華民族走向偉大復興的進程中，台灣同胞定然不會缺席。兩岸同胞應當也必將攜手同心，共擔民族復興的責任，共享民族復興的榮耀。



徐學淵是31日晚間在此間向旅居華府的台灣僑胞做此重申表態的。中國駐美使館當晚舉行2019年端午節台胞聯誼招待會，二百多位來自兩岸的僑胞以及留學生代表出席這個一年一度的聯歡會。



徐學淵在致辭中說，端午節是一個有著厚重歷史傳統的節日。每年農曆五月初五，世界各地的中國人都會紀念偉大的愛國詩人屈原，緬懷他的人格節操和家國情懷。家國情懷是中華民族的精神力量，是中華民族的永恒基因。她表示，不同地方對端午節起源有不同理解，慶祝方式也不盡相同。這體現了中華文化的豐富、多元與包容。和而不同、有容乃大的理念一直推動著中華文化海納百川，不斷發展繁盛。文明因交流而豐富多彩，因互鑒而豐富，是推動人類進步的重要動力。