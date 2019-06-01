全球城市綜合排名出爐　杭州首入百強

中評社北京6月1日電／浙江在線訊，記者5月31日從科爾尼中國官方網站獲悉，由該咨詢機構聯合國際頂尖學者和智庫發布的2019全球城市指數報告正式出爐，該報告包括《全球城市綜合排名》和《全球城市潛力排名》，這兩份榜單分別評估了當前世界頂級城市的表現和未來城市的發展潛力。



其中，杭州首次進入前100名，排名第91位，相較於2018年，向上躍升了26個位次。省內城市中，去年首次入榜的寧波今年排名第116位，較去年躍升7個位次。



記者注意到，在《全球城市綜合排名》中，杭州2015年進入榜單，排名第113位。同一年進入榜單的國內城市，還有天津、南京、成都、蘇州、武漢、西安等。



值得關注的是，當年進入該榜單時，杭州的排名比武漢、大連、青島、蘇州等城市的排名要低。從2015年到2018年，連續四年間，杭州的排名都低於上述城市。不過，今年的榜單中，杭州直接上升26個位次，來到了第91位，首次進入百強，並實現了對這些城市的反超。



根據《全球城市綜合排名》，北京、上海、廣州、深圳分列第9、19、71和79位，緊隨“北上廣深”的是南京，其排在第86位。此外，進入前百位的依次還有天津（88）、成都（89）、杭州（91）和蘇州（95）。



從2019年的報告來看，中國上榜城市增加到26個，且均在快速接近世界其他領先城市。中國城市在《全球城市綜合排名》上的平均得分增長速度是北美城市的三倍，而在《全球城市潛力排名》上的得分增長速度是歐洲城市的3.4倍。



報告認為，若中國城市要想建立持續的競爭力，步入崛起新篇章，未來就不能只談增長，而應“以市民為中心”，重點推動人口結構健康發展和市民個體幸福感提升。

