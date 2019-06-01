柯文哲宜蘭行腳　行程綿密深入農家

柯文哲宜蘭行腳，今天上午參觀溫泉栽種空心菜，並親自動手採摘 。(中評社) 中評社宜蘭6月1日電／中國國民黨高雄市長韓國瑜今天北上在府前凱達格蘭大道大造勢，無黨籍台北市長柯文哲則前進宜蘭行腳，有一整天的綿密行程。柯昨晚就抵達宜蘭，先在礁溪老爺酒店與在地農漁民座談，上午起個大早，先前往礁溪協天廟參拜，並前往了解溫泉空心菜栽種情形，並與農民在田間共進早餐搏感情。



這是柯文哲首次的宜蘭行腳，他表示，台北市是全台灣的主要消費地，他來聽聽地方意見，將來台北市也可以幫忙行銷。



柯文哲今天在宜蘭行程滿檔，一早從昨晚下榻的礁溪老爺酒店出發，先前往協天廟參拜，再參訪溫泉空心菜園，隨後參加北北宜基的台灣步道日活動走石空古道，下午還將參訪三星鄉農會。



由於韓粉要在台北凱道大規模造勢，柯文哲宜蘭行，是否刻意避開韓國瑜，不願強碰？幕僚表示，宜蘭行程早在3個月前就已排定。



柯文哲今天一早8點先到礁溪協天廟參拜，柯粉帶標語旗幟到場高喊支持，接著前往了解溫泉空心菜園栽種，下午還要去看宜蘭知名的三星蔥，與農民互動接地氣。



礁溪鄉農會李淑芬上午陪同柯文哲參訪溫泉栽種蔬果，並親自採摘、綑綁空心菜，體驗耕種的辛苦。



柯表示，農產品升級會隨著消費型態而改變，透過品質認証，鼓勵農民提升栽種能力，如果農民願意生產，台北市政府也會多幫忙。