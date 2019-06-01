賴清德叫板蔡英文　他最具實力打敗國黨人選

賴清德召開“賴清德守護台灣記者會”。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月1日電（記者 洪德諭）民進黨2020初選進入爭取民調支持廝殺階段。前“行政院長”賴清德召開記者會，針對將納入民調的無黨籍台北市長柯文哲、中國國民黨高雄市長韓國瑜，說他比兩人更有能力維護主權，且國家治理也更勝他們，至於蔡英文，則從社會上或是民調可以看出，他是最具備實力打敗國民黨人選。



賴清德1日召開“賴清德守護台灣記者會”，提出“台灣保證賴清德，賴清德保證台灣”的競選口號，對於包含他在內4名將納入對比民調者，提出上述說法。1日記者會場外有支持者高喊“凍蒜”，不過政治大學地質系教授徐世榮現身抗議，批不敢面對“土地正義”的問題，並數度高喊“賴清德人權殺手”，不過賴清德未正面回應。



賴清德表示，在民進黨內，從社會上所看到、民意調查所呈現出來的結果，他是最具備打敗國民黨的人選。



針對柯文哲，賴清德說，最近台北市議員質詢柯文哲關於一國兩制的看法，柯文哲說“不要理他就沒事”，這樣的鴕鳥心態不足以捍衛台灣，至於兩岸一家親的論述，也無法取得台灣長久和平與安全；施政上，柯文哲在施政滿意度調查六都敬陪末座，顯現對於柯文哲治理不滿意，這將可預期治理國家會發生什麼事情。



對於韓國瑜，賴清德指出，韓國瑜在與國台辦主任劉結一見面時只敢講九二共識，不敢講反對一中與一中各表，此外韓國瑜才剛當選，沒有足夠時間證明他能夠治理好高雄市，更遑論國家。



賴清德說，他當過“國大代表”，知道憲政運作，當過台南市長，了解城市該如何治理並和中央合作，當過“行政院長”，解決台灣五缺的問題，因此他在國家治理、維護主權比韓、柯更勝一籌。