孫大千：61挺韓大會是庶民和暗黑勢力對決

孫大千表示，今天是庶民力量和暗黑勢力的對決。（照片：孫大千臉書） 中評社台北6月1日電／挺韓團體今天下午2時將在凱達格蘭大道舉辦“決戰2020，贏回台灣”誓師大會活動，中國國民黨前“立委”孫大千今天在臉書發文表示，今天是庶民力量和暗黑勢力的對決。過去一週上演的“獵殺韓國瑜”戲碼，其實只有一個目的，就是希望能夠重挫6月1日凱道造勢的人氣。一旦台灣的庶民力量在6月1日成功集結，將會發動另一波風起雲湧的草根運動，而長期以來掌握台灣政治、經濟和媒體的既得利益階級，將會被迫改朝換代。6月1日，是台灣民主史上一個重要的日子，讓庶民草根當家作主！讓暗黑勢力徹底退散！



以下為孫大千臉書全文：



今天，就是庶民力量和暗黑勢力的對決。



過去一週以來所上演的這齣“獵殺韓國瑜”的戲碼，其實只有一個目的，就是希望能夠重挫6月1日凱道造勢的人氣。



因為黑韓力量深刻的了解，倘若6月1日凱道造勢的人數能夠創下高峰，過去長久以來對韓國瑜的栽贓抹黑將會功虧一簣。



從這些打手、殺手、或者是死士這幾天的口不擇言，群起圍攻，可以看出他們內心的惶恐不安和焦慮緊張。



一旦台灣的庶民力量在6月1日成功集結，將會發動另一波風起雲湧的草根運動，而這一群長期以來掌握台灣政治、經濟和媒體的既得利益階級，將會被迫改朝換代。



6月1日，是台灣民主史上一個重要的日子，讓庶民草根當家作主！讓暗黑勢力徹底退散！