列名不分區“立委”？賴清德指干擾初選公平

賴清德提出“台灣保證賴清德，賴清德保證台灣”的競選口號。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月1日電（記者 洪德諭）民進黨2020初選進入倒數計時。前“行政院長”賴清德1日召開記者會，對於外界傳言民進黨將把賴放在不分區“立委”名單，賴清德回應，不應刻意發言干擾初選公平性，至於外傳有人在大規模收集手機號碼，賴則說，當事人應說明清楚，若民眾對初選產生疑慮不是民進黨的福氣。



賴清德1日召開“賴清德守護台灣記者會”，提出“台灣保證賴清德，賴清德保證台灣”的競選口號。賴清德表示，台灣保證賴清德，代表賴清德將會生於台灣、死於台灣、葬在台灣，生死都會跟台灣在一起。



至於若有機會贏得支持，“賴清德保證台灣”將是會保證台灣主權的完整，維護台灣民主、自由、法治的生活，對外方面與中國間不會兵戎相向，並讓台灣在亞太區域和平扮演積極性的腳色，同時也保證台灣在國際有發展空間。



1日活動中，有支持者在記者會場外高喊“凍蒜”，不過也有過政治大學地質系教授徐世榮現身抗議，批不敢面對“土地正義”的問題，並數度高喊“賴清德人權殺手”，不過賴清德未正面回應。



外傳賴清德可能列入民進黨不分區“立委”名單。賴清德說，初選已經進行並進入關鍵時刻，提出任何說法都會對初選造成干擾對參選人不公，呼籲黨內同志應注重選舉的公平性，刻意發言將干擾初選的公平性。



至於有人檢舉台灣石油工會理事長陳嘉麟向會員蒐集手機號碼。賴清德指出，不只這個工會，各縣市也有很多團體發生類似狀況，呼籲黨中央應了解清楚，當事人也應對外說明來解決社會疑慮，若民眾對初選產生疑慮對民進黨不是福氣，恐怕也將影響大選。

