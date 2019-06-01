中評現場：凱道造勢現場已聚集大批韓粉

凱達格蘭大道已聚集許多支持者。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月1日電（記者 洪德諭）視為中國國民黨高雄市長韓國瑜爭取2020大選黨內提名人氣重要指標的活動“決戰2020、贏回台灣”造勢大會1日下午3點登場。不到12點凱達格蘭大道現場已聚集許多支持者，穿著紅色“韓國瑜庶民“總統”的紅背心，也有民眾穿著青天白日旗衣，並都手持青天白日旗，現場也有許多流動攤販在販售手持小青天白日旗。



根據主辦單位暫定版行程，1日早上11點工作人員就會開始準備，在下午3點活動開始前，則有街頭藝人的表演與呼口號的練習，下午3點活動開始後，主辦方預計先有戰鼓表演暖場，接著將有“立委”、市議員、企業界、社團代表輪流上台致詞。下午5點韓國瑜將會由150位的旗手開道陪同進場，韓國瑜預計將發表30分鐘的演說，整個活動預計在晚上6點結束。



12點不到，現場凱達格蘭大道已聚集許多支持者，前排位置幾乎已經坐滿，為因應預估將有10萬人的支持者湧入，除了主舞台外，現場準備了6面大電視牆，讓後方的支持者也能掌握舞台的狀況。



觀察現場民眾，除了有的穿“韓國瑜庶民“總統”的紅背心外，也有的直接穿青天白日旗衣，每位民眾幾乎手上都有一把小青天白日旗，為避免有些民眾未帶青天白日旗，現場也有流動小攤販售青天白日旗相關小物搶攻“韓粉經濟”。