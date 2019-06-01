挺韓民眾凱道大集結　號召10萬大會師

韓國瑜凱道造勢下午三點登場，12時左右，就已有大批民眾趕早進場。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北6月1日電（記者 倪鴻祥）挺韓團體今天上午在台北府前凱道舉辦“決戰2020，贏回台灣”誓師大會（61挺韓大會師），協助高雄市長韓國瑜爭取中國國民黨提名並邁向“中央”執政之路，雖然韓國瑜預訂下午5時才會進場，但凱道中午12時不到就開始陸續有人進場。



這場“61挺韓大會師”主辦單位隱身幕後，目前只知前花蓮縣長傅崐萁找“妙天”禪師幫忙，由“妙天”所屬“博愛基金會”轄下宗教社團幫忙動員，“妙天”創設的“國會政黨聯盟”黨則幫忙場地設置。



這場誓師活動主持人為台北市議員王鴻薇、王欣儀、戴錫欽及新北市議員唐慧琳等4人，全是國民黨台北、新北市議員；外傳國民黨李德維、曾文培等中常委，以及台北市黨部主委黃呂錦茹都會以個人身份到場聲援，讓這場造勢宛如藍營大造勢，不過黨主席吳敦義以初選正在進行須保持中立，不會到場。



挺韓團體將集結人數目標訂為15萬人，讓這場造勢“未演先轟動”不過包括爭黨黨內提名的前“立法院長”王金平、台北市長候選人丁守中的發言人詹為元都分別評估，王金平以2004年藍營造勢指人擠到衡陽路、公園路、懷寧街，擠中正紀念堂、信義路、仁愛路，警方估計約13萬人。



詹為元認為，韓粉能漫過景福門到張榮發基金會，甚至外溢出去的話，至少會有5萬人以上，對韓還說就比較有機會。



造勢活動從下午2時開始，先安排歌唱表演，分別有“五年級二重唱”、詞曲創作家孫建平寫歌“都是一家人”、動力火車合唱團體等街頭藝人登台表演，還會有“我的未來不是夢”帶動唱，另外還安排跆拳道表演，司儀引導喊口號炒熱活動氣氛。



大會也安排“立委”、市議員、企業代表、各社團等“韓粉”代表上台助講。



現場也會播放去年高雄市長選舉時轟動全台的韓國瑜“三山造勢（鳳山、旗山、岡山）”影片。



下午5時一到，韓國瑜就會在戰鼓齊響、2千支喇叭齊嗚的聲勢下進場，預估在支持者挾道歡迎的情況下，花費20分鐘上台，韓國瑜發表30分鐘致詞後在傍晚6時結束活動。