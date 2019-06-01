中評關注：美印太戰略報告“以台制華”明顯

五角大發6月1日正式發佈的印太戰略報告 中評社華盛頓5月31日電（記者 余東暉）美國國防部1日正式發佈的首份印太戰略報告“以台制華”的色彩明顯。該報告提出通過強化夥伴關係來實施印太戰略，其中包括“尋求與台灣建立強有力的夥伴關係，並將忠實執行《台灣關係法》”。報告指稱，鑒於北京對台持續施壓，美台夥伴關係至關重要，美台防務接觸更加突顯。



這份報告提到印太區域面臨的挑戰時以中國為首要目標，稱中國為“短期尋求區域霸權，長期謀求全球霸權”的“修正主義大國”。這份報告發佈當日，美國代理防長沙納漢正出席在新加坡舉行的香格里拉對話會，他在會上演講傳達了五角大樓這份報告的最新訊息。



近期美國國內挺台聲音高漲，李大維日前首次會晤博爾頓。美軍亦有動作，包括美艦今年以來每月穿行一次台灣海峽；美國海軍陸戰隊日前傳出曾在演習中到台灣，儘管台灣官方予以否認；特朗普30日出席美國空軍官校畢業典禮與畢業生合影，旁邊出現“青天白日滿地紅”旗等。



五角大樓最新發佈的這份“印太戰略報告”談到台灣作為美國印太夥伴時說，美國在維護以規則為基礎的國際秩序方面有關鍵利益，這包括一個強大、繁榮和民主的台灣。美國正在尋求與台灣建立強有力的夥伴關係，並將忠實執行《台灣關係法》，作為對印太安全與穩定的更廣泛承諾的一部分。