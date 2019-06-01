挺韓人數再多也不說？警方派出四百警力維安

造勢現場民眾開始聚集。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月1日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨高雄市長韓國瑜下午出席在凱達格蘭大道舉辦的“決戰2020、贏回台灣”，依活動流程表，預估有十萬人參與。至於實際參加人數，台北市警方今天表示， 不管任何形式活動，警方都不會預估。警方今派出400名警力到場維安，並視現場狀況調度。



中央社報道，台北市警察局中正一分局說，財團法人博愛文化基金會獲准在凱達格蘭大道舉辦集會，活動時間從下午2時開始，至晚間6時30分結束。



警方指出，凱達格蘭大道（中山南路至公園路）東、西向全線車道從昨天深夜開始管制。



警方從今天下午2時起至晚間7時止，管制中山南路（忠孝東路至仁愛路）往南方向快車道；中山南路（常德街至愛國東路）往南方向快、慢車道；中山南路（信義路至愛國東路）往北方向快、慢車道；仁愛路一段（中山南路至林森南路）往西方向快、慢車道；信義路一段（中山南路至林森南路）往東方向快、慢車道。



警方提醒，活動場所不可有擺設攤販或其他商業營利行為，也不得擺放易燃物品（如瓦斯桶、汽油）、燃燒或使用木炭、瓦斯爐、蠟燭等）物品、烹煮食物等，會加強蒐證、嚴正執法。



台北市警察局指出，主辦單位申請路權時，填寫參與人數為1萬人，至於實際參加人數，不管任何形式活動，警方都不會預估；轄區中正一分局則派出400名警力，除在凱道現場執行安全維護及交通管制外，也會派員維護“總統府”等重要機關安全，並視狀況調度。