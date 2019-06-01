台灣文創銀行用藝術租賃美化辦公空間

江盈臻油畫作品(左1、左2) 中評社高雄6月1日電（作者 利炳詳）台灣藝術股份有限公司（8479）旗下“台灣文創銀行”，以提供藝術品出租服務聞名，將近700多件的各類媒材作品，均可以每月幾百至幾千元之價格租賃，永慶不動產高雄復興青年加盟店看中該公司擁有多樣化的藝術品選擇，便在近期租了多幅藝術作品作為新店面內的裝飾。



台灣美學文創發展協會會長、永慶不動產高雄復興青年加盟店負責人林沛珍表示，過去便曾與台藝公司租過畫作來美化店面，提升了整體辦公氛圍，同仁反應非常好，因此這次新加盟店開幕，再次與台藝的台灣文創銀行合作，租了10幾幅作品來進駐新空間，希望將美學與建築結合，讓客戶來到公司時，也能感受到舒適輕鬆的美學環境與我們對品味的重視。



今（1）日新加盟店開幕活動也邀請到台灣海洋大學謝忠恆教授現場揮毫，讓民眾感受書法藝術的氣度與魅力，同時為新店集人氣。謝忠恆畢業於台灣藝術大學書畫藝術學系博士班，專長藝術史與藝術理論，作品廣受海內外美術館、藝文機構收藏。



台藝公司副總經理柯芷吟說明，台灣文創銀行是民間第一個同時從事藝術品租賃與鑑價業務的平台，高達700多件的藝術典藏，可依照喜好挑選不同風格的作品，各機關、醫院、學校、公司行號、法人團體及個人均可承租，並由專人到府佈展，為企業或居家打造獨特形象，展現不凡藝術品味。若有喜歡的作品，也可上藝富網（Artrich.tw）直接線上購買，把喜愛的作品帶回家。



柯芷吟也提及，林沛珍會長這次租借的畫作多為台灣年輕藝術家的原創作品，內容展現出趣味、活潑、創意的主題，與一般商業複製的裝飾畫大不相同，原創作品能體現出油畫肌理紋路及藝術家的創作熱情，感興趣的民眾可以前往台灣文創銀行網頁（http://artcci.com.tw/bank）查詢作品，並向台藝公司諮詢規劃服務。



