中評現場：挺韓標語、口號　創意滿滿

挺韓造勢現場，民眾舉出了各式各樣的口號標語。(中評社 洪德諭攝) 挺韓造勢現場，民眾舉出了各式各樣的口號標語。(中評社 洪德諭攝) 中評社台北6月1日電（記者 洪德諭）挺韓團體今天下午在台北府前凱道舉辦“決戰2020，贏回台灣”誓師大會（61挺韓大會師），協助高雄市長韓國瑜爭取中國國民黨提名並邁向“中央”執政之路，雖然韓國瑜預訂下午5時才會進場，但民眾已迫不急待進入會場搶位，現場支持者還準備許多挺韓的標語，像是有民眾印製“你越黑我越挺”、“接地氣近民意”、“挺韓而出唯真不破”等標語，也有熱情的民眾用厚紙板手寫“支持韓國瑜選中華民國2020總統”，另外現場也飄起“韓家軍”挺韓的戰旗以及“YES IDO”，也有民眾頭綁“挺韓”的布條。



這場誓師活動主持人為台北市議員王鴻薇、王欣儀、戴錫欽及新北市議員唐慧琳等4人，全是國民黨台北、新北市議員；外傳國民黨李德維、曾文培等中常委，以及台北市黨部主委黃呂錦茹都會以個人身份到場聲援，讓這場造勢宛如藍營大造勢，不過黨主席吳敦義以初選正在進行須保持中立，不會到場。



挺韓團體將集結人數目標訂為15萬人，讓這場造勢“未演先轟動”不過包括爭黨黨內提名的前“立法院長”王金平、台北市長候選人丁守中的發言人詹為元都分別評估，王金平以2004年藍營造勢指人擠到衡陽路、公園路、懷寧街，擠到中正紀念堂、信義路、仁愛路，警方估計約13萬人。

