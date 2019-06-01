中評現場：韓粉雨中高唱“我的未來不是夢”

台上的主持人帶領民眾高唱歌曲“我的未來不是夢”。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月1日電（記者 倪鴻祥）挺韓團體今天下午在台北府前凱道舉辦“決戰2020，贏回台灣”誓師大會（61挺韓大會師），協助高雄市長韓國瑜爭取中國國民黨提名並邁向“中央”執政之路，下午突然下起滂沱大雨，但韓粉的熱情絲毫不被大雨澆熄，越挫愈勇，在大雨中高喊“喊韓國瑜凍蒜”、“庶民選總統”、“總統選國瑜”的等口號，台上的主持人也帶領民眾高唱歌曲“我的未來不是夢”，並替連署重啟核四公投幫忙聲援。

