CNML格式】 【 】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 第6頁 第7頁 第8頁 】 
中評現場：韓粉雨中高唱“我的未來不是夢”
http://www.CRNTT.com   2019-06-01 14:15:44


台上的主持人帶領民眾高唱歌曲“我的未來不是夢”。（中評社　倪鴻祥攝）
　　中評社台北6月1日電（記者　倪鴻祥）挺韓團體今天下午在台北府前凱道舉辦“決戰2020，贏回台灣”誓師大會（61挺韓大會師），協助高雄市長韓國瑜爭取中國國民黨提名並邁向“中央”執政之路，下午突然下起滂沱大雨，但韓粉的熱情絲毫不被大雨澆熄，越挫愈勇，在大雨中高喊“喊韓國瑜凍蒜”、“庶民選總統”、“總統選國瑜”的等口號，台上的主持人也帶領民眾高唱歌曲“我的未來不是夢”，並替連署重啟核四公投幫忙聲援。
 


【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 第6頁 第7頁 第8頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 CNML格式】 【 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：