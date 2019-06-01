挺韓大會師　國民黨中常委也現身表態

國民黨中常委上台聲援韓國瑜，右起李德維、姚江臨、游家富、曾文培、李昭平、前中常委黃正雄。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月1日電（記者 倪鴻祥）挺韓團體今天下午在台北府前凱道舉辦“決戰2020，贏回台灣”誓師大會（61挺韓大會師），協助高雄市長韓國瑜爭取中國國民黨提名並邁向“中央”執政之路，國民黨中常委也上台聲援韓國瑜，多位黨籍“立委”與市議員也上台助講。



這場誓師活動主持人為台北市議員王鴻薇、王欣儀、戴錫欽及新北市議員唐慧琳等4人，全是國民黨台北、新北市議員；外傳國民黨李德維、曾文培等中常委，以及台北市黨部主委黃呂錦茹都會以個人身份到場聲援，讓這場造勢宛如藍營大造勢，不過黨主席吳敦義以初選正在進行須保持中立，不會到場。



國民黨“立委”沈智慧表示，今天台中自動自發有近百台遊覽車北上， “總統府”裡面那個吃法國菜的，不知道今天有多少人在現場揮舞國旗，這個在就職典禮不敢講“中華民國”的人，呼籲在2020要支持韓國瑜，下架蔡英文 。



沈智慧也說，從民進黨用人數優勢通過“中選會主委”李進勇人事案，就是要搞奧步要小心，呼籲包子們醒過來，全民來監督。



國民黨北市議員應曉薇表示，她只有8個字“非韓不投，挺韓到底。”



中常委姚江臨表示，要支持唯一能夠勝選代表全民的“總統”。隨後率領民眾高喊韓國瑜凍蒜。



林郁芳表示，他曾在韓國瑜競選高雄市長時到美濃助講，今天這場比那場多好幾倍。