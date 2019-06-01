美國取消給予印度普惠制待遇

中評社北京6月1日電／美國總統特朗普31日宣佈，美國政府將於6月5日正式取消給予印度的普惠制待遇。這一舉措將導致美國和印度的貿易關係變得更加緊張。



新華社報道，特朗普當天發佈總統公告說，由於印度未能確保向美國提供公平、合理的市場準入，根據《1974年貿易法》授權，美國政府將終止其普惠制待遇。



普惠制是指發達國家單方面對從發展中國家輸入的製成品和半成品普遍給予優惠關稅待遇的一種國際貿易制度，是在最惠國待遇稅率基礎上進一步減稅或全部免稅的更優惠待遇。



今年3月初，美國貿易代表辦公室曾發表聲明說，美國政府計劃取消給予印度和土耳其的普惠制待遇。按照法律規定，取消普惠制待遇需在通知美國國會和相關國家政府至少60天后方可生效。



美國政府于2018年4月啟動對印度的相關審查。美方認為，印度設置了一系列貿易壁壘，對美國商業產生了嚴重的負面影響。儘管兩國政府就相關問題進行了密集接觸，但未能達成一致。



美國貿易代表辦公室的數據顯示，截至2017年，約56億美元印度輸美商品享受普惠制待遇，印度是該制度的最大受益者。2018年美國從印度進口商品總額達544億美元，向印度出口331億美元，貿易逆差為213億美元。



此外，美國貿易代表辦公室在去年初宣佈對進口洗衣機和光伏電池及組件徵收保障性關稅時，對印度等部分發展中國家進行了豁免。但在31日發佈的公告中，特朗普表示印度將不再享受上述豁免。