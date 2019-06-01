挺韓大會師　蔣萬安等藍委輪流上台助講

多名藍委上台助講聲援韓國瑜。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月1日電（記者 洪德諭）挺韓團體今天下午在台北府前凱道舉辦“決戰2020，贏回台灣”誓師大會（61挺韓大會師），協助高雄市長韓國瑜爭取中國國民黨提名並邁向“中央”執政之路，多名黨籍“立委”包括林德福、蔣萬安、柯志恩、呂玉玲、李彥秀、林奕華等人都上台助講聲援韓國瑜。



這場誓師活動主持人為台北市議員王鴻薇、王欣儀、戴錫欽及新北市議員唐慧琳等4人，全是國民黨台北、新北市議員；外傳國民黨李德維、曾文培等中常委，以及台北市黨部主委黃呂錦茹都會以個人身份到場聲援，讓這場造勢宛如藍營大造勢，不過黨主席吳敦義以初選正在進行須保持中立，不會到場。



林德福表示，明年1月11日，國民黨沒有分裂的本錢，民進黨執政倒行逆施，人民的痛苦增加，現在就是要讓民進黨下架。明年1月11日要力挺能帶領台灣走向安居樂業，在經濟提升也能確保台灣和平的候選人。林德福問台下支持者要支持誰？民眾則是大聲回應韓國瑜



蔣萬安表示，今天再次看到“中華民國”滿滿旗海，呼籲大家凝聚力量團結一心讓國民黨重返執政。



李彥秀表示，今天展現明年要重返執政的決心，民進黨不斷耍奧步像是讓李進勇黨“中選會主委”，所以大家一定要團結，讓國民黨明年能重返執政。



林奕華表示，從蔡英文黨內初選對付前“行政院長”賴清德，面對大選國民黨更應團結，呼籲選民支持韓國瑜。



陳學聖表示，什麼叫兄弟，在最困難時站出來力挺就是最好的兄弟，尤其是國家最危難、最黑暗時就是好兄弟姊妹，支持韓國瑜就是支持自己，今天來到這裡最大的理由就是要讓藍天再現、“中華民國”再起，大家也不要把這股力量散掉，要把“中華民國”贏回來。



據主辦單位宣布，現場人數已超過30萬，凱道主舞台前更是水洩不通，外圍民眾無法入場。