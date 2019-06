中評關注：中美香會互駁涉台言論

美國代理防長沙納漢提到台灣(中評社 郭至君攝) 中評社新加坡6月2日電(記者 郭至君 徐夢溪)年度重量級安全會議——香格里拉對話會正在新加坡舉行,作為亞太地區重要的多邊安全交流合作機制之一,香會發揮著重要的作用,每年參會的各國防務官員的級別也很高。美國歷來重視香會這個平台,以用其傳遞美國在亞太,或者說印太地區的策略,因此每次五角大樓的掌權者來到新加坡的講話都映射出美國的態度以及美國和亞太地區相關一些國家的博弈。



中評社記者連續幾年參加香會的報道,仔細聆聽對比了幾年美方在香會的主旨演講後發現,台灣問題是幾乎每年都要提及的問題,且隨著美國打“台灣牌”的頻率愈加頻繁,五角大樓在香會上講話的涉台部分的語調也變得逐漸“不客氣”起來,當然,中方也及時給出了嚴正回應。可以感覺到,中美雙方都清楚地將各自的態度擺在了香會的“擂台”上,雙方角力有繼續加碼的態勢,令人印象深刻。



昨日上午,美國代理國防部長沙納漢在新加坡香格里拉對話會上發言時表明,美國將持續履行《台灣關係法》的義務,向台灣提供防衛所需的武器與服務,令台灣人民能夠決定自己的未來。他強調,華府主張不能以威嚇解決台海分歧,並要符合兩岸人民意願。(附:沙納漢英文演講原文:We continue to meet our obligations under the Taiwan Relations Act to make defense articles and defense services available to Taiwan for its self-defense. This support empowers the people of Taiwan to determine their own future. We maintain that any resolution of differences across the Taiwan Strait must occur in the absence of coercion and accord with the will of the people on both sides of the Taiwan Strait.)而去年香會,時任美國國防部長馬蒂斯在談到台灣時表示,美國要按照《台灣關系法》幫助台灣建立適當的防禦能力,美國反對單邊的行動來改變現狀,繼續堅持要求任何糾紛的解決必須是符合台海兩岸人民的要求和利益的。可見,今年沙納漢更加明確地在新加坡表明了美國將繼續支持對台軍售,言語間也暗藏著美國今後會更加頻繁地打“台灣牌”的意味。



無獨有偶,美國國防部於沙納漢香會演講同日正式發佈的首份印太戰略報告,提到印太區域面臨的挑戰時以中國為首要目標,稱中國為“短期尋求區域霸權,長期謀求全球霸權”的“修正主義大國”。 報告說:“隨著解放軍繼續為台灣海峽的突發事件做準備以威懾台灣,並在必要時迫使台灣放棄獨立行動,防務接觸的突顯性(salience)上升。”報告指解放軍還在準備在突發事件中以武力統一台灣,同時阻止、拖延或拒絕任何第三方代表台灣進行干預。作為向台灣施壓的全面行動的一部分,中國增加了在台灣附近的軍事演習,包括解放軍空軍的環島飛行和在東海的海軍演習。