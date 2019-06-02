中方香會回應美國：中國必然統一！

中央軍委聯合參謀部副參謀長邵元明對美代理防長沙納漢的演講予以回應 中評社新加坡6月2日電（記者 郭至君 徐夢溪）美國代理國防部長沙納漢在新加坡香格里拉對話會進行主旨演講時，表明美國會持續履行《台灣關係法》的義務，向台灣提供防衛所需的武器與服務，令台灣人民能夠決定自己的未來。他強調，華府主張不能以威嚇解決台海分歧，並要符合兩岸人民意願。對此，中央軍委聯合參謀部副參謀長邵元明對美代理防長沙納漢的演講予以了及時的回應。



邵元明說，大家都知道，美國代理國防部長沙納漢先生在大會做了主旨發言，他系統地闡述了美國的所謂“印太戰略”，對此我代表中方代表團作出回應。沙納漢代理部長在發言中表達了繼續發展一個穩定的中美兩軍關係的願望，對此，中方是歡迎的。但是我們也注意到他在台灣、南海的問題上老調重彈，發表一些錯誤的言論，對此我們堅決反對。關於台灣問題，美方再次表示，將根據所謂的《與台灣關係法》向台灣提供必要的支持。對此我必須指出，台灣自古以來就是中國不可分割的一部分，一個中國原則是中美關係的政治基礎，也是國際社會的普遍共識，美方近來在對台問題上的一系列消極言行違反了一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，危害中國主權和安全，向台獨勢力釋放了嚴重的錯誤信號，破壞了地區和平與穩定。中國必須也必然統一，這是歷史大勢，民族大義，如果有人要把台灣從中國分裂出去，中國軍隊將不惜一切代價堅決捍衛祖國的土地。



邵元明接著表示，關於南海問題，沙納漢代理部長談到了所謂破壞航行自由，推進島礁軍事化等等。那麼，首先中國對於南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，這擁有充分的歷史和法理依據。長期以來，各國在南海的正常航行和飛越活動一直保持著暢通無阻，南海的航行和飛越自由根本不是問題。第二，美國頻繁派艦機擅闖南海島礁附近的海空域，在南海開展高頻度的抵近偵察和針對性的軍事演習，這不利於地區的和平穩定，我們根據島礁面臨的安全形勢部署必要的防禦設施，既是主權國家的當然權力，也是針對這些挑釁行動的必要反應。第三，在中國和南海沿岸國家的共同努力下，域內國家相互信任明顯增強，南海的形勢總體是穩定向好的，地區國家完全有意願有智慧有能力管控和平，共築和平，將南海建設成為和平之海、友誼之海和合作之海。



關於朝核問題，邵元明回應，中國堅持推動朝鮮半島的無核化，堅持對話協商解決問題，堅持維護半島的和平與穩定，中方一貫認真、完整、嚴格地落實聯合國安理會的各項決議，願與有關各方和國際社會一道，推動半島無核化和政治解決的進程不斷向前邁進。



另外，邵元明也強調，國務委員兼國防部長魏鳳和上將與沙納漢代理部長於5月31日晚進行了積極、建設性的會談，雙方一致認為保持一個穩定的中美兩域關係非常重要。中國軍隊將積極落實兩國領導人的重要共識，深化兩軍的交流合作，管控分歧與風險，努力推動兩軍關係成為推動兩國關係的穩定器。